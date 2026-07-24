Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Toprak' karakteriyle tanınan Jennifer Boyner evleniyor
Sihirli Annem’de 'Toprak' karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Can Alaosman’dan evlilik teklifi aldığını duyurdu.
Elele Online
2003 - 2012 arasında ekrana gelen bir dönemin çocuk dizisi 'Sihirli Annem'in oyuncularından Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman ile birlikteliğini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.
JENNİFER BOYNER EVLİLİK TEKLİFİ ALDI
25 yaşındaki oyuncu, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Alaosman'dan evlilik teklifi aldı.
"EVET" DEDİM
Jennifer Boyner, mutlu anına dair kareleri "Evet dedim! "notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.
Boyner'in paylaşımına eski rol arkadaşları; Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Güzem Güven tebrik yorumunda bulundu.
Jennifer Boyner, dizide 'Eda' (Defne Joy Foser) ile 'Yavuz'un (Jess Molho) kızı 'Toprak' karakterine hayat vermişti.