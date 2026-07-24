Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Toprak' karakteriyle tanınan Jennifer Boyner evleniyor

Sihirli Annem’de 'Toprak' karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Can Alaosman’dan evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Toprak' karakteriyle tanınan Jennifer Boyner evleniyor
Elele Online

Elele Online

2003 - 2012 arasında ekrana gelen bir dönemin çocuk dizisi 'Sihirli Annem'in oyuncularından Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman ile birlikteliğini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.

JENNİFER BOYNER EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

25 yaşındaki oyuncu, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Alaosman'dan evlilik teklifi aldı.Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Toprak' karakteriyle tanınan Jennifer Boyner evleniyor - Resim : 1

"EVET" DEDİM

Jennifer Boyner, mutlu anına dair kareleri "Evet dedim! "notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Toprak' karakteriyle tanınan Jennifer Boyner evleniyor - Resim : 2

Boyner'in paylaşımına eski rol arkadaşları; Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Güzem Güven tebrik yorumunda bulundu.Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Toprak' karakteriyle tanınan Jennifer Boyner evleniyor - Resim : 3

 

Jennifer Boyner, dizide 'Eda' (Defne Joy Foser) ile 'Yavuz'un (Jess Molho) kızı 'Toprak' karakterine hayat vermişti.