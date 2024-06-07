Nazar için hangi taşlar iyi gelir? Nazara karşı doğal taşlar

Doğada bulunan her doğal taş, kendine has özellikleri ve farklı rahatlama kaynakları olarak bilinmektedir.

Geçmişi çok eskilere dayanan ve çeşitli aksesuar formlarıyla hem erkekler hem de kadınlar arasında popüler olan bu doğal taşlar, kişisel beklentiler, burçlar, tıkalı kapanmış çakralar ve daha birçok kritere göre seçiliyor.

Yoga ve meditasyonu yaşam tarzına dahil eden bireyler arasında doğal taş kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bu taşlar iyileştirici özelliklerine bağlı olarak enerji akışını kolaylaştırır. Özel doğal taşlar aynı zamanda nazara inanan ve negatif enerjinin varlığını kendi içinde hisseden kişiler tarafından da tercih edilmektedir.

NAZARDAN KORUNMAK İÇİN İYİ GELEN TAŞLAR

Oniks,

Malakit,

Akik,

Kaplan Gözü

Kuvars

ONİKS TAŞININ NAZARA KARŞI ETKİLERİ

Oniks taşı koruyucu özellikleriyle bilinir, özellikle şanssız kişileri daha sık etkilediğine inanılan nazarı kovmada etkilidir. Kullanıcıya güç ve dayanıklılık sağlar.

Dikkat bozukluklarının, konsantrasyon sorunlarının ve kişisel ilişkilerdeki başarısızlıkların hafifletilmesine yardımcı olur, iş hayatında başarıya katkı sağlar. Oniks koruyucu özelliğinden dolayı nazardan korunmak için en çok tercih edilen doğal taşlardan biridir.

MALAKİT TAŞININ NAZARA KARŞI ETKİLERİ

Malakit taşı, güçlü koruyucu özellikleriyle tanınır ve bu da onu bu amaç için en güçlü doğal taşlardan biri yapar. Bireylerin belirledikleri hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur ve finansal ilerlemeyi engelleyen negatif enerjileri ortadan kaldırır. Malakit taşı aynı zamanda sakinliği ve kaliteli bir uyku düzenini de destekler.

Ayrıca malakit taşının kas ağrılarını, astımı, nefes darlığını, diş ağrısını, romatizmal ağrıyı ve hatta doğum sırasındaki doğum sancılarını da hafiflettiği bilinmektedir. Malakit taşını ağrılı bölgelere masaj yaparak uygulamak rahatsızlığı hafifletebilir.

AKİK TAŞININ NAZARA KARŞI ÖZELLİKLERİ

Akik taşı nazara karşı en etkili doğal taşlar arasında yer almaktadır. Kullanıcının aurasını temizler ve cilde temas ettiği sürece negatif enerjiyi ortadan kaldırır. Bu nedenle akik kolye takmak ya da akik taşından boncuk kullanmak nazardan korunmanın en etkili yöntemlerindendir.

Çeşitli renk ve desenlerde bulunan akik taşları negatif enerjiye karşı koruma sağladığı gibi umutsuzluk duygusunu da engeller.

NAZARA KARŞI İYİ GELEN KAPLAN GÖZÜ TAŞININ ÖZELLİKLERİ

Kaplan gözü taşı Aztekler tarafından evlerini düşmanların negatif enerjisinden korumak için kullanıldı. Farklı medeniyetler boyunca bu doğal taş, evlerin ve ailelerin koruyucusu olarak kabul edilmiş, nazara karşı koruma sağlayıp, talih kapılarını açmıştır. Ayrıca kullanıcının daha cesur ve cesur olmasına yardımcı olur. Kaplan gözü taşı özellikle kolye şeklinde popülerdir. Etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için taşı temiz tutmak ve cilde temas etmesini sağlamak çok önemlidir.

NAZARA KARŞI İYİ GELEN KUVARS TAŞININ ETKİLERİ

Birçok kültürde “şans” taşı olarak kabul edilen kuvars taşı, kara büyü ve nazara karşı koruyucu özelliğiyle biliniyor. Negatif enerjileri kullanıcıdan uzak tutar ve pozitif titreşim enerjilerini çeker.

Kuvarsın kolye veya bilezik olarak kullanılması nazardan koruyabilir. Kuvars aynı zamanda birlikte kullanıldığı diğer doğal taşlara da enerji vererek etkilerini arttırma özelliğine sahiptir. Kuvarsın cilde temas etmesini sağlamak daha etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olacaktır.

Nazardan korunmak için doğal taşları kimler kullanmalı?

Nazardan korunmak için doğal taşların kullanımı özellikle hamile kadınlar, yeni evliler, son derece başarılı profesyoneller, yeni doğan bebekler ve genç kızlar arasında popülerdir. Başkalarının kıskançlığı ve kötü niyetleri nedeniyle bu grupların nazara daha duyarlı olduğu uzun süredir devam eden bir inanıştır.

Bireylere yöneltilen negatif enerjinin çeşitli şekillerde tezahür edebilmesi, bu enerjileri saptıracak en uygun doğal taşın seçilmesi ve kullanılması büyük önem taşımaktadır. Etkili koruma için taşın ciltle temas etmesi ve kullanıcının bu güçlerden daha doğrudan ve hızlı bir şekilde yararlanmasına olanak sağlaması çok önemlidir.

Nazardan korunmak için doğal taşlar nasıl temizlenmelidir?

Nazardan korunmak için kullanılan doğal taşların temizliği son derece önemlidir. Özellikle ilk edinildiğinde taşın kullanılmadan önce temizlenmesi gerekir. Taş kişisel olmalı; Başka biri tarafından dokunulursa, olumlu ya da olumsuz enerjilerini taşıyabilir. Bu enerjiyi nötralize etmek için taşı yirmi dört saat yer altına gömmek etkili bir yöntem olabilir.

Taşın enerjisinin temizlenmesi mum veya tütsü yakılarak da yapılabilir. Taşın sertliğine göre akan suyun altında yıkamak da temizleyebilir. Ek olarak, taşın gece boyunca ay ışığı altında bekletilmesi, kalan negatif enerjiyi ortadan kaldırabilir.