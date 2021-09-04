Önceki hayatınızdaki aşkınız kimdi? İşte önceki yaşamdaki sevgiliyi bulmanın 6 ipucu

Geçmiş yaşamınızın olup olmadığını merak mı ediyorsunuz? Veya biriyle tanıştınız fakat o kişi size diğerlerinden daha mı farklı geliyor? Belki de geçmiş yaşamınızda o kişiyle tanıştınız. İşte bu soruların cevabını merak ediyorsanız geçmiş yaşamınızdan kalan izleri anlamanız için farklı medyum ve astrolog bilgisinden yararlandık. Geçmiş yaşamınızı anlamanızı sağlayacak 6 madde sıraladık. (Eğer partnerinizle uyum tablonuzu merak ediyorsanız burç uyum tablosu sayfamıza bakabilirsiniz.)

Daha önce hiç tanışmamış olmanıza rağmen, hemen güçlü bir bağ hissettiğiniz biriyle tanıştınız mı? Bu duygu iki yabancı arasındaki rastgele oluşan ama güçlü bir sinerjiyi gösterebilir. Bununla birlikte, geçmiş yaşamı merak ediyorsanız, tamamen farklı bir yerde ve zamanda tanıdık bir yabancıyla tanışmış olabilirsiniz. Birçok psişik ve spiritüalist, şu anki hayatımızdaki insanlarla, yerlerle ve hatta evcil hayvanlarla geçmiş yaşam bağlantılarımız olduğuna inanır. Eğer geçmiş bir yaşamınızın olup olmadığını merak ettiyseniz, geçmiş yaşamınızda ne olup ne bittiğini de merak edeceksiniz.

Geçmiş yaşama inansanız da inanmasanız da, geçmiş yaşamlar ve reenkarnasyon oldukça büyüleyici konulardır. Birçok din (Hinduizm, Budizm ve Yahudilik ve İslam'ın bazı mezhepleri dahil) geçmiş yaşamlar ve reenkarnasyon kavramını inanç sistemlerine dahil eder. Geçmiş yaşam kavramı, yaşamlar boyunca bir fiziksel bedenden diğerine hareket eden fiziksel olmayan bir ruha veya öze sahip olduğumuz fikrine dayanır. Bu teoride, birçok hayatınız olabileceği anlamına gelir.

Psişik Andrew Brewer, Bustle'a göre “Herkesin bir geçmiş hayatı vardır” diyor. "İnsanlar burada olmayı sevdikleri için reenkarne olurlar." Geçmiş bir hayata sahip olmak esasen ruhunuzun şu anki yaşamınızda fiziksel bir biçim aldığı anlamına gelir çünkü o ruh daha önce buradaydı ve daha fazla bir şey deneyimlemek veya bir şekilde büyümek için tekrar burada olmak istiyor. Ruhlarımız, gelecek yaşamlara yeni bir bilgelik getirecek şekilde gelişir. Ancak Brewer'a göre insanlar bir yaşamdan diğerine büyük ölçüde değişmezler. Brewer, "Her enkarnasyonu ruhun kişisel ifadesi olarak düşünün" diyor. Görünüşe göre, geçmiş bir yaşamda tanıdığınız biriyle tanıştığınızda, tanıştığınız herkesten farklı hissedeceksiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu çok güçlü bir kimya.

Biriyle güçlü bir bağınız varsa ve birinin geçmiş yaşam partneriniz olup olmadığını nasıl anlayacağınızı merak ediyorsanız , medyumlara göre dikkat etmeniz gereken 6 işaret:

1) Astrolojik Uyumluluk

Kendinize düzenli olarak " Eşim geçmiş bir yaşamdan mı? " diye soruyorsanız , o zaman astrolojik doğum haritanızın cevabınız olabilir. Brewer, "Astroloji aracılığıyla geçmiş yaşam bağlantılarını çok net bir şekilde görebilirsiniz" diyor. Astrolojinin sinastri adı verilen dalı, iki veya daha fazla doğum haritası arasındaki uyumluluğu karşılaştırmak için kullanılır ve deneyimli bir astrolog, sevgilinizle geçmiş yaşam bağlantısına işaret eden kozmik ipuçlarının ne olduğunu görebilir.

2) Biriyle Tanıştığınızda Bağırsak Kontrolü Yapın

Herkesin doğum haritası veya partneri karşılaştırmak için hazır değildir, ancak birinin sizinle geçmiş bir yaşamda olup olmadığını bilmenin başka daha basit yolları vardır. Onlarla ilk tanıştığınızda nasıl hissettiğiniz gibi. Geçmiş yaşamlarda yakın olduğunuz biriyle tanışmak, genellikle gözle görülür bir bağırsak tepkisine neden olur. Onların varlığına karşı bu tepki iyi ya da kötü olabilir, ancak Brewer'a göre geçmiş bir yaşam bağlantısıyla tanışmaya tepkiniz asla tarafsız olmayacak. Birini ilk kez karşılaştığınızda nedenini bilmeden veya mantıklı bir neden olmadan gerçekten seviyor veya sevmiyorsanız, bu geçmiş bir yaşamda bağlantı kurduğunuzun bir işareti olabilir.

Bazen, sevip sevmemekten çok daha fazlasını hissedeceksiniz. İlk görüşte aşk hissini yaşamak, birisiyle geçmiş bir yaşamınızın olduğuna dair güçlü işaretlerden bir diğeridir. Psişik medyum Vincent Genna, "İlk görüşte aşk diye bir şey yoktur aslında ilk bellekte aşktır" diyor . "Bilinçli olarak bilmeden, geçmiş yaşamınızı hatırlıyor olabilirsiniz." Eşinizle ilk görüşte aşk olduğunu düşünüyorsanız, daha önce bir hayatta birlikte olmuş olabilirsiniz.

3) Birbirinize Çekiliyorsunuz

Ruh eşleri veya geçmiş yaşamınızdan olan insanlar şimdiki yaşamınıza farklı biçimlerde gelebilir. Ruh eşinin mutlaka romantik bir partner olması gerekmez. Arkadaşınız, komşunuz ve hatta kardeşiniz olabilir. Ancak, psişik medyum Erica Korman'a göre: "Tüm geçmiş yaşam bağlantıları arasındaki ortak tema, birbirinize çok yakın hissetmenizdir" diyor. Bu, ruhlarınızın çözmesi gereken bir tür bitmemiş işi veya hala birbirinizden öğrenmeniz gereken şeyleri olduğu anlamına gelebilir. Korman, "Kimse hayatınıza tesadüfen getirilmez" diyor. "Bilsek de bilmesek de hepimiz bir amaç için buluşuyoruz."

4) İlişki Dinamikleri Kafa karıştırıcı Olabilir

Bazen ilişkilerde "roller" tersine dönmüş gibi hissedilebilir. Bu sık sık oluyorsa ve temel nedeni bulamıyorsanız, durumda geçmiş yaşam eylemi olabilir. Örneğin, siz ve anneniz geçmiş bir yaşamı paylaştıysanız ancak roller değiştiyse yani, siz ebeveyndiniz ve o çocuktu o zaman bu, bugünkü dinamiğinizi kafa karıştırıcı bir şekilde etkileyebilir.

Medyum Caroline Zani, Bustle'a “Reenkarne olduğunuzda genellikle aynı ruh grubuyla seyahat edersiniz, ancak birbirinizin hayatında farklı roller oynayabilirsiniz” diyor . "Birinin anneleri hakkında konuşurken 'Ben anne ve o çocuk gibi hissediyorum' dediğini duyduysanız, bu onların bir tür karmik dengeleme oynadıklarının güçlü bir göstergesidir."

5) Birlikte Olduğunuzda Zaman Yokmuş Gibi Görünür

Bazı dostluklar ömür boyu sürebilir. Yıllarca konuşmadığınız, ancak kaldığınız yerden kolayca devam ettiğiniz bir arkadaşınız varsa, bu onların geçmiş yaşam bağlantınız olduğu anlamına gelebilir. Zaman ve mesafe gibi şeyler buna etken olabilir. Ancak, başka bir hayattan size bağlılarsa, en iyi arkadaşlarınızla olan bağınızı değiştirmez. Yeniden bağlanmak istiyorsan, bu hayat seni her zaman bir araya getirecektir.

6) Geçmiş Yaşam Bağlantıları Sadece İnsanlarla Sınırlı Değildir

Geçmiş yaşam bağlantıları insanlarla sınırlı değildir. İlginçtir ki, evcil hayvanınız geçmiş yaşamınızda yanınızda olmuş olabilir. Rappaport, "Birçok durumda hayvanlar nerede olmak istediklerini içgüdüsel olarak bilirler" "Biri belirli bir hayvan türüne ilgi duyuyorsa ve bunun bir açıklaması yoksa, bu geçmiş bir yaşamdan olabilir."

Bununla birlikte, bazı hayvanların ruhları geçmiş bir yaşamdan bağlantılı olduğu için insanları bulması mümkündür. Ancak bir hayvana nasıl hissettiklerini soramayacağımız için bağırsaklarımızla hareket etmek zorundayız. Rappaport, "Bir hayvan hakkında ikinizin de birbirinize ait olduğunuzu hissettiren bir şey olabilir ve belki de öylesinizdir" diyor. "Bir hayvan sizi isterse, bir şekilde onları doğru zamanda bulabileceğiniz yere gelir.

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