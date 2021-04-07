Utangaç mı ilgisiz mi? Utangaç erkeği anlamanın 24 yolu
Senden hoşlandığına dair belirti göstermeyen bir aşkınız mı var? Acaba utangaç mı ilgisiz mi? Neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olacak ipuçları bu yazıda saklı. Utangaç bir erkeğin aslında sizden hoşlandığını gösteren işaretler var... İşte utangaç erkeği anlamanın 24 yolu
Beğendiğiniz bir erkek var. Peki o sizden hoşlanıyor mu? İlgisiz mi yoksa çekingen mi, utangaç mı? Hernorm'un haberine göre utangaç erkeği anlamanın 24 yolu var. Peki, utangaç bir erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığı nasıl anlaşılır? Yazı ve öneriler şöyle:
Kadınlar, beğendikleri erkeklerin hareket etmelerini oturup beklemek zorunda değiller. Erkeklerin ‘kahraman içgüdüsünü’ ortaya çıkarın. Peki, bir erkeğin sizinle ilgilendiğini nasıl anlarsınız? Bir erkeğin sizinle ilgilenip ilgilenmediğini merak ediyorsanız, birkaç işareti izlemeniz gerekebilir. Peki erkekler sizinle ilgilendiklerinde ne yaparlar? Genellikle ilgilerini sizinle çok konuşarak ya da etrafınızdayken yanınızda kalarak gösterirler. Normal erkekler için, bu şekilde ilgi göstermek bir sorun değildir, ancak utangaç erkeklerden bu işaretleri hiç göremeyebilirsiniz. Aksine, siz yanınızdayken geri çekilebilirler ve sizi başka ipuçları aramaya zorlayabilirler.
Utangaç bir erkeğin sizin etrafınızda nasıl davrandığına bakalım. Sizinle ilgilenip ilgilenmediğinizi sormak için harekete geçebilirsiniz. İşte utangıç bir erkeği anlamanın 24 yolu
1. Odaya girdiğinizde genellikle gülümser
Siz etrafta dolaşırken onun güldüğünü fark ederseniz, orada olduğunuz için mutludur. Bu, sizden gerçekten hoşlandığına dair iyi bir işaret. Göz teması kurmaya çalıştığınızda bakışlarını kaçırabilir, ama siz oradayken gülümsemekten kendini alamazsa sizden hoşlanıyordur.