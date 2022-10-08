Özellikle bu 4 burç için kritik etki! 9 ekim Koç Dolunayının burçlara etkisi ne olacak? Dilara Yıldızhan yorumladı

9 Ekim 2022 tarihinde İstanbul saatiyle 23:54’te koç burcunun 16 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Koç burcu dolunayıyla beraber belirsizlikler belirli ve görünür olacak. Peki 9 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan Koç Dolunayının burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Dilara Yıldızhan, 9 Ekim Koç Burcu Dolunayının etkilerini anlattı.

9 EKİM KOÇ BURCU DOLUNAYI

Yükselen 19 derece yengeç burcu olacak. Koç burcu temasında ilişkiler, ben sen kavgaları, aile içi tartışma ve mücadele, sen, ben egoizm ortaya çıkar. Olaylar çok hızlı gelişecek ve 15 gün etkisini göstermeye devam edecek.

Konular ise aile ve işi arasındaki dengeyi kurmak, kariyer hayatında kadınlar, yöneticilerle ilgili değişimler meydana gelecek. Dolunayın yönetici gezegeni olan Mars ise ikizler burcunda. Sen ben tartışmaları, aile ve kariyerle ilgili konular arasında fikirsel uyum sağlanabilecek ve kalıcı adımlar atılacak. Kariyer hayatındaki sorunlarla ilgili ise Venüs karşıtlığından dolayı maddi açıdan özellikle sorunlara işaret etse de bir taraftan mücadele edip istediğimizi alabileceğimizi gösteriyor. İlişkilerde ise fikir birliğine ulaşılsa da sevgi açısından acı verici olaylar meydana gelebilir. Ama sonuç güzel olacak. Maddi açıdan, borçlar, vergi, finansal piyasayla ilgili otorite kararları, kitlelerin tepkisine yol açabilir.

Ayrıca sağlık sektörüyle, hastanelerle, cezaevleriyle yeni kararlar alınabilir.

Doğada deprem, hava değişimleri, elektrik sorunlar, havacılıkla ilgili sorunlar gerçekleşebilir. Sağlık olarak baş bölgesi rahatsızları, kanamalar, yaralanmalar artabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ

Türkiye Açısından; otoritelerin alacağı kararlar müttefiklerimizle sorunlara yol açabilir. Ayrıca borsada, finansal alanda spekülasyonlar gerçekleşebilir, iniş çıkışlar artabilir. Otoritelerin kendi aralarında sorunlar gerçekleşebilir. Yurt dışından beklenen yatırım gelemeyebilir. Ama haklın yararına olabilecek kararlar da alınacak.

Toprak bütünlüğümüz, ordu, mücadele gibi konular gündemimizden düşmeyecek ama uzlaşmaya gidilecek. Devletin ikincil yöneticileriyle ilgili sorunlar devam edebilir. Gayrimenkul piyasasıyla ilgili beklenenler olmayabilir.

KOÇ BURCUNDAKİ DOLUNAYDAN GEZEGENLERİ 11-24 DERECEDE GEZEGENLERİ OLANLAR ETKİ ALIYOR.

Koç, Oğlak, Yengeç, Teraziler sert etki alacaklar.

Yay, Kova, Aslan, İkizler bu dönemde şifalanacak ve güzel gelişmeler yaşayacak.

Balık ve Boğalar sakin atlatacak.

Akrep ve Başaklar ani olaylarla karşılaşabilirler.

9 EKİM DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; fiziksel değişim ve sağlığınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Ayrıca ilişkinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelecek ama 9 Ekimde Plüton ise S olacak bundan dolayı kariyer hayatınızda 15 günlük süreçte manipülasyon, baskı ve otoritelerle anlaşmazlık gerçekleşebilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sağlık, hastaneler, kapalı alanlarla ilgili bir sürece girebilirsiniz ama bir taraftan da kariyerinizle ilgili kalıcı ve uzun vadeli destekler alacaksınız. 9 Ekimde Plüton S olduğu için; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili krizsel durumlar gerçekleşebilir. 10 Ekim ile birlikte Plüton ileri hareketine başlayacak.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili belirsiz konular belirli hale geliyor. Bu süreçte güzel sonuçlarla karşılaşacaksınız. Ama Plüton S olduğu için; finans, sağlık konularında krizsel durumlar yaşanabilir. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; kariyer hayatınızda belirsiz konular belirli hale gelebilir ama bu durumlar sizin istemediğiniz gibi olabilir. Krizi fırsata dönüştürmek için duygusal tepkiler yerine mantık ve çıkarınıza göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca 9 Ekimde Plüton S olacağı için; ortaklık, evlilik, ilişki, mahkeme ya da açık düşmanlarınızla ilgili krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Baskı ve manipülasyona uğrayabilirsiniz. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukukla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Sonuçlar ise sizin istediğiniz gibi gelişecek. 9 ekim tarihinde Plüton S olacak bundan dolayı sağlık, çalışma hayatında, gündelik hayatta ya da evcil hayvanınızla ilgili krizsel bir gün geçirebilirsiniz. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; para, ödeme, borçlar, ortağın ya da eşin parasıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Kariyer açısından güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 9 Ekimde Plüton’un S olmasından dolayı; aşk, hobi, çocuk, borsa, tatil konularında krizsel durumlar ise yaşanabilir. 10 Ekim tarihiyle beraber ise Plüton ileri hareketine başlayacak.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; evlilik, ortaklık, ilişki konularında belirsizlikler belirli hale gelecek. 9 Ekimde Plüton ise S olacak ve aile ve evinizle ilgili krizsel durumlar yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınızla ilgili belirsiz konular belirli hale gelecektir. Ayrıca ev ve ailenizle ilgili de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. 9 Ekimde Plüton ise S olacak bundan dolayı yakın çevre, seyahat, iletişim, kardeşlerle krizler yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. 10 Ekim ile birlikte ; Plüton ileri hareketine başlıyor olacak.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; aşk, çocuk, tatil, eğlence, borsa konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek ve bu konularda güzel sonuçlar alabileceksiniz. Ama Plüton S olduğu için; maddi konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum, krizsel durumlar yaşanabilir. 10 Ekim tarihiyle beraber Plüton ileri hareketine başlayacak.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; aile, ev ve kariyerinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelirken sizi zorlayacak durumlar içinde kalabilirsiniz ama maddi açıdan güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz. 9 Ekimde Plüton ise S olacak; siz bu tarihte çok sert olabilirsiniz ve affetmeyen bir tutum sergileyebilirsiniz bu da hayatınızda krizlere sebep olabilir. 10 Ekim ile birlikte Plüton ileri hareketine başlayacak.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; kardeşler, eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor ve istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Ama 9 Ekimde Plüton S olduğu için; psikoloji, sağlık, gizli düşmanlarınızla ilgili krizsel bir gün geçirebilirsiniz. 10 Ekimde Plüton ileri hareketine başlıyor.

9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; para ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ayrıca otoritelerden gizli destek de alabilirsiniz. Plüton ise S olacak. Plüton S etkisiyle 9 Ekim tarihinde; sosyal çevre, arkadaşlar ve güçlü insanlarla krizler sorunlar yaşanabilir ama siz krizi fırsata dönüştürebileceksiniz. 10 Ekim tarihinden sonra Plüton ileri hareketine başlıyor.