Wiky akıllı saat ile dünyanın her yerinde çocuğunuza ulaşabilir, istediğiniz her an ondan haber alabilirsiniz.

Çocuğuna ulaşmak isteyen ancak onu akıllı telefonun zararlarından korumak isteyen ebeveynler için geliştirilen akıllı telefonunuzla uyumlu saat sayesinde çocuğunuzu takip edebilir, kimlerin onunla iletişim kuracağına karar verebilir, belirlediğiniz alan dışına çıktığında ise mesaj alabilirsiniz. Wiky akıllı kol saati ile birlikte edineceğiniz uygulama sayesinde çocuğunuzun güvende olduğundan emin olurken, onun sağlık durumunu takip etme fırsatı da bulabilirsiniz.



Saat size, onun hangi güzergâhları kullandığını, ne kadar yürüdüğünü, kaç adım attığını da rapor ediyor, böylece onu daha fazla aktivite için motive edebilirsiniz. Herhangi acil bir durumda çocuğunuz SOS tuşuna basarak sizi ve daha önceden belirlediğiniz tüm diğer kişilere konum ve sesli mesaj gönderebilir. Operatörünüzün hizmet verdiği her yerde bir telefon gibi çalışır. Çocuğunuzla her an telefonlaşabilir mesaj atabilir ve sesli mesaj alabilirsiniz. Üç farklı renk seçeneğiyle 4-11 yaş grubundaki çocuklar için tasarlanan GPS özellikli Wiky akıllı saatler n11.com'da satışta.