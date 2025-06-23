Yasemin Şefkatli'den 'doğum kilosu' itirafı
İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebekleriyle mutluluğunu pekiştiren Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımları ve takipçileriyle yaptığı samimi soru-cevaplarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şefkatli, son olarak doğum sonrası fitliğiyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti.
Aybüke Sengir
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in mutlu evliliği devam ediyor. İkiz bebekleriyle mutlu bir yaşam süren Yasemin Şefkatli, sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak takipçileriyle iletişim kuruyor.
Bu kez takipçileriyle soru-cevap yapan Şefkatli, "Vallahi fit mit kalmadım, iyi kamufle ediyorum" diyerek, doğum sonrası fitliğini koruma süreciyle ilgili içten bir itirafta bulundu.
"İYİ KAMUFLE EDİYORUM"
Doğum sonrası fit görünümüyle gözleri üzerine çeken ünlü isim, takipçisinin "Yasemin abla doğumdan sonra nasıl böyle fit kalabildin?" sorusuna içten bir yanıt verdi:
Vallahi fit mit kalmadım canlar. Sadece iyi kamufle ediyorum evet zayıfladım tabii ama eski kilomda değilim fit de değilim. Hatta bundan rahatsız da değilim. Yemek için spora gittiğim bir dönemdeyim, kafaya takmıyorum önemli olan sağlıklı olmak.