Yasemin Şefkatli'den 'doğum kilosu' itirafı

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in mutlu evliliği devam ediyor. İkiz bebekleriyle mutlu bir yaşam süren Yasemin Şefkatli, sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak takipçileriyle iletişim kuruyor.

Bu kez takipçileriyle soru-cevap yapan Şefkatli, "Vallahi fit mit kalmadım, iyi kamufle ediyorum" diyerek, doğum sonrası fitliğini koruma süreciyle ilgili içten bir itirafta bulundu.

"İYİ KAMUFLE EDİYORUM"

Doğum sonrası fit görünümüyle gözleri üzerine çeken ünlü isim, takipçisinin "Yasemin abla doğumdan sonra nasıl böyle fit kalabildin?" sorusuna içten bir yanıt verdi: