Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in düğününden yeni kareler paylaşıldı
Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimleri Ece Dizdar ile Serdar Orçin, yaklaşık beş yıldır sürdürdükleri ilişkilerini romantik bir törenle evliliğe taşıdı. Çift, sahilde gerçekleşen özel bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Oyuncu çiftten düğünden yeni karelerini paylaştı.
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Yaklaşık beş yıldır süren ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu çift Serdar Orçin ve Ece Dizdar, 20 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen romantik bir düğünle dünya evine girdi.
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Sahil kenarında, sadece yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen samimi törende Ece Dizdar'ın zarafetini vurgulayan gelinliği büyük beğeni toplarken, Serdar Orçin'in sade ama şık tercihi dikkat çekti.
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Dizdar ve Orçin'in İstanbul'daki bu romantik düğününe sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim de katıldı.
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Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise ünlü çiftin ilk dansı oldu; bu anlar sosyal medyada uzun süre gündemden düşmedi.