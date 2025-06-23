Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in düğününden yeni kareler paylaşıldı

Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimleri Ece Dizdar ile Serdar Orçin, yaklaşık beş yıldır sürdürdükleri ilişkilerini romantik bir törenle evliliğe taşıdı. Çift, sahilde gerçekleşen özel bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Oyuncu çiftten düğünden yeni karelerini paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in düğününden yeni kareler paylaşıldı - Resim : 1

Yaklaşık beş yıldır süren ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu çift Serdar Orçin ve Ece Dizdar, 20 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen romantik bir düğünle dünya evine girdi. 

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Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in düğününden yeni kareler paylaşıldı - Resim : 2

Sahil kenarında, sadece yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen samimi törende Ece Dizdar'ın zarafetini vurgulayan gelinliği büyük beğeni toplarken, Serdar Orçin'in sade ama şık tercihi dikkat çekti.

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Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in düğününden yeni kareler paylaşıldı - Resim : 3

Dizdar ve Orçin'in İstanbul'daki bu romantik düğününe sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim de katıldı.

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Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in düğününden yeni kareler paylaşıldı - Resim : 4

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise ünlü çiftin ilk dansı oldu; bu anlar sosyal medyada uzun süre gündemden düşmedi.