Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları
Bebeğine kavuşmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir hamilelik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran popüler oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayat arkadaşı Ural Kaspar ile evlenmişti.
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Mutlulukları dillerden düşmeyen çiftten kısa süre önce gelen hamilelik haberi, sevenlerini sevince boğmuştu.
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Bebeğine kavuşmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir hamilelik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Ünlü oyuncunun belirginleşen karnıyla verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi ve hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.