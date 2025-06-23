Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları

Bebeğine kavuşmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir hamilelik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları - Resim : 1

"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran popüler oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayat arkadaşı Ural Kaspar ile evlenmişti.  

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Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları - Resim : 2

Mutlulukları dillerden düşmeyen çiftten kısa süre önce gelen hamilelik haberi, sevenlerini sevince boğmuştu. 

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Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları - Resim : 3

Bebeğine kavuşmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir hamilelik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 

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Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları - Resim : 4

Ünlü oyuncunun belirginleşen karnıyla verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi ve hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı. 