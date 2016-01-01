Koton Baby, 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu ile bebeklerin hassas tenlerine zarar vermeyen, sağlıklı iplik ve kumaşlardan hazırladığı tasarımlarla öne çıkıyor.

Koton, önceliği bebeklerin sağlığına veren en özel koleksiyonu Koton Baby ile sonbahar-kış sezonuna birbirinden sevimli modeller ile hazır. Koton Baby’nin kır hayatının bohemliği ile doğanın unsurlarını yansıtan, yumuşak malzemeler ve vücuda rahat oturan kalıplarla zenginleştirilmiş yeni sezon ürünleri ile küçük prens ve prensesler için bembeyaz ve görkemli bir kış masalı yaşayacak.





Bebeklerin rahatlığının ön planda tutulduğu tasarımların yer aldığı Koton Baby 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nun ana renkleri arasında koyu mavi tonları, kışın olmazsa olmaz nötrleri haki tonları, taş grileri, oduncu kırmızıları ve kereste tonları yer alıyor. Ayrıca mürekkep rengi ve kömür renkleri de koleksiyona ayrı bir hava katıyor. Zengin kumaş seçimleri ve eğlenceli detaylar ile renklenen koleksiyon, bebekler için sıcacık bir kış vadediyor.