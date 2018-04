Adet düzensizliği hamile kalmaya engel olan olumsuzluklar içerisinde yer almaktadır. Adet döneminden önceki 4. ve 5. Günlerde yumurtalar döllenebilmek için hazır halde beklemeye başlar. Döllenme meydana gelmemiş olması halinde ise, döllenme için hazırda bekleyen yumurtalar, kanama ile beraber vücudun dışarısına atılır. Bu sebepten dolayı da, hamile olabilmek için bu 4 veya 5 günlük zaman zarfı oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı da, adet düzensizliği hamile olabilmeye engel teşkil etmektedir.

Bütün kadınlarda, hormonal sistemin çalışmasına yardımcı olan mekanizma, beyinde başlar. Yumurtalık hormonları salgılanarak rahim duvarı git gide kalınlaşır. Beyinde meydana gelen bu işlemi başlatan mekanizmada ortaya çıkabilecek her çeşit problem, kadını etkileyerek adet düzensizliklerinin meydana gelmesine sebep olur.Adet düzensizliği ile 21 günden kısa veya 35 günden uzun süren sikluslar anormal olarak değerlendirilir. Menstrual (regl,adet) kanamanın normalden daha fazla olduğu, uzun sürdüğü veya iki kanama arasında lekelenme ve kanamanın meydana geldiği durumlarda doktora görünmekte yarar vardır. Adet düzensiliği nedenlerinin içerisinde, hormonal farklılıkların görülmesi, yumurtalık ( over ) kistleri, rahim veya rahim ağzında yer alan polipler, endometrial hiperplazi yani rahim içini çevreleyen tabakanın normalden daha fazla büyümesi, miyomlar ve az da olsa rahim kanseri bu tip düzensizliklere neden olabilmektedir.Görülen her adet düzensizliğinde, hamile olmanın engellenmesi veya gecikmesi beklenmez. Mesela, rahim içerisinde yer alan bir polip ile alakalı olarak meydana gelen adet düzensizliği, aşırı adet kanaması olan bir kadında hamile olmasının etkilenmesi beklenmez. Adet düzensizliği ve hamile olabilme süresi, her zaman için aynı ilgili durumlar olmaz.Ayrıntılı bilgi için : www.jinekoloji.com