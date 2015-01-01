Adet Düzensizliği Hamile Kalmayı Engeller mi?

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Adet düzensizliği hamile kalmaya engel olan olumsuzluklar içerisinde yer almaktadır. Adet döneminden önceki 4. ve 5. Günlerde yumurtalar döllenebilmek için hazır halde beklemeye başlar. Döllenme meydana gelmemiş olması halinde ise, döllenme için hazırda bekleyen yumurtalar, kanama ile beraber vücudun dışarısına atılır. Bu sebepten dolayı da, hamile olabilmek için bu 4 veya 5 günlük zaman zarfı oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı da, adet düzensizliği hamile olabilmeye engel teşkil etmektedir.