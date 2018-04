Anneler sordu uzmanlar cevapladı

Meraklı anneler sordu uzmanlar ışık tuttu. Bu sorulardan birisi sizin de merak konularınızdan birisi olabilir.

S: Doğumuma iki ay kaldı ve hamileliğim gayet iyi gidiyor. Bu nedenle normal doğum yapmak istiyorum. Ancak vajinamda bir genişleme olmasından korkuyorum. Bazı arkadaşlarım doğum sonrası sorun yaşadıklarından bahsettiler. Ben de şimdi kaygı içindeyim. Böyle bir sorunu her kadın yaşar mı?

C:Hamileliğiniz yolunda gidiyorsa, bebeğinizde ve sizde herhangi bir sağlık problemi yoksa, normal doğumu tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerin bağışıklık sistemi sezaryenle doğan bebeklere göre daha güçlü oluyor. Ancak eğer kişinin yaptığı normal doğum sayısı çok ise ya da doğum süreci, alanında profesyonel olmayan doktorlar ve hastanede gerçekleşiyor ise vajinada genişleme görülme olasılığı var. Normal doğum sonrası doktorlar tarafından yapılan dikişlerin düzgün olmaması, alanın iyileşme sürecinde enfeksiyon kapması gibi durumlarda vajina genişlemesi görülebiliyor.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Uzm. Op. Dr. Suat Süphan Erşahin



S: 20 haftalık hamileyim ve bazen seks yaptıktan sonra kanamam oluyor. Bu durum beni eşimden uzaklaştırıyor. Çünkü bebeğime zarar gelmesinden korkuyorum. Ne yapabilirim?

C:Gebeliğin 20’nci haftasından sonraki kanamalar, geç gebelik kanamaları sınıfına giriyor. Bu dönemdeki kanamalar gebeliğe veya başka nedenlere bağlı olabiliyor. Cinsel ilişki sonrası kanamalar eğer gebelik ile ilgiliyse erken doğum riski söz konusu olabiliyor. Gebelik dışı nedenlerde ise, rahim ağzında enfeksiyon, polip ve rahim ağzı yaraları cinsel ilişki sonrası kanama yapabiliyor. Bu durumların tedavisi mümkün. Yapmanız gereken, kanama olduğunda ilişkiye ara verip doktorunuza başvurmak. Nedeni tespit edilip çözüldüğünde endişelenmenize gerek kalmayacaktır. Böylelikle gebeliğinizde doğuma dört hafta kalıncaya kadar cinsel hayatınızı sorunsuz yaşayabileceksiniz.

Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Op. Dr. Nesrin Fener