Prenses Diana'nın giydiği 'Şefkatli Elbise' müzayedede 520 bin dolara satıldı

İkonik gardırobuyla tanınan ve ölümünün üzerinden 28 yıl geçen eski Galler Prensesi Lady Diana'nın kıyafetleri, büyük değer görüyor.

300'DEN FAZLA İKONİK PARÇA SATIŞA SUNULDU

Prenses Diana'nın şimdiye kadarki en büyük koleksiyonu olarak tanımlanan 300'den fazla ikonik moda parçası açık artırmada satışa sunuldu. Julien's Auctions müzayede evinin düzenlediği Prenses Diana'nın Stili ve Kraliyet Koleksiyonu, Los Angeles'taki Beverly Hills'de gerçekleşti.

520 BİN DOLARA SATIN ALINDI

Artışlarla birlikte son teklif Prenses Diana Müzesi'nin kurucusu ve küratörü Renae Plant tarafından verildi. Plant, Belville Sassoon markalı elbiseyi toplam 520 bin dolara satın aldı. Renae Plant, 18 yaşındayken Avustralya'da Prenses'le tanıştığını, üzerinde bu elbise olduğunu ve onu çok istediğini söylemişti.