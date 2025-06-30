Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisi Uğurcan Günay ile ilk kare

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, meslektaşı Furkan Rıza Demirel ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde rapçi Uğurcan Günay ile kol kola görüntülenmiş ve “Birbirimizi tanıma aşamasındayız” açıklamasında bulunmuştu.

Kısa süre sonra bu açıklama yerini net bir paylaşıma bıraktı. 29 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Günay ile birlikte çekilen ilk kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak aşklarını duyurdu.

Çift, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl düzenlenen Gazi Koşusu etkinliğine birlikte katıldı. Yarışları Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu’nda, hipodrom.com locasından izleyen ikili, mutlu anlarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Rapçi Uğurcan Günay da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabında yayınlayarak ilişkilerini resmileştirmiş oldu.