30 Haziran 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; gerçek zenginlik akmalıdır ve sen her anlamda kendini zengin hissetmelisin. Şu an kıtlık düşüncesi için uygun bir zaman değil. Sana anlamlı gelen şeylere harca, ruhunu besleyen şeylere yatırım yap. Gururla ayakta durabileceğin temeli inşa et. Unutma, güç sadece parayla ölçülmez. Değerin zaten burada, yarında değil.