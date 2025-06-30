Demet Şener fit fiziğinin sırrını açıkladı: "Haftanın 4 günü..."

Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Şener, fit hali ile sık sık gündem oluyor.

Ünlü isim sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaşarak fiziğinin bu şekilde olmasının sırrını açıkladı.

Şener "50’ye 2 kala . müthiş bir disiplinle haftanın 4 günü ağırlık antrenmanı,vakit buldukça yürüyüş,yoga,planlı bir beslenme programı,nefes,şükür,öz sevgi,öz saygı,işini sevme,hayatını sevme….gibi sayabileceğim onlarca pratikle şu anki halimdeyim amacım her zaman üzerine koyup kendimin en iyi versiyonu olmak.‍bununla ilgili planlarım var…sizlere bunları daha çok anlatacağım." ifadelerini kullandı.