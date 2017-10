Ne tür bir anne olduğunuzu/olacağınızı keşfetmeye hazır mısınız?

İşinizde çok titiz ve düzenli bir insan, iyi bir yönetici, becerikli bir ev kadını ya da harika bir dost olabilirsiniz. Ama iş anneliğe geldiğinde her şey değişebilir. O, “Çocuk dediğin yatağında uyumalı!” diyen kişi birden “Uyusun da nerede uyursa uyusun” diyen birine de dönüşebilir; “Emzirmek mi, hiç bana göre değil!” diyen biri emzirme konusunda ‘benim’ diyen uzmana taş çıkaracak seviyeye de gelebilir...



1 - Herkes “En iyisi emzirmektir” diyor. Ben…

A- Katılıyorum. 2 yıl emziririm, hatta belki de daha fazla…

B- 6 ay ya da 1 yıl emziririm.

C- Emzirmeyi düşünürüm, ancak mama kullanmak durumunda kalırsam da bunu sorun etmem.

D- Mama vermek en iyisi.



2 - Bebeğiniz nerede uyuyor?

A- Birkaç yıl daha bizimle aynı yatakta yatacak.

B- Yatağımın yanındaki bir beşik ya da yatakta, ama tercihen bebek cildine teması açısından sağlıklı olan bir yatakta…

C- Salıncakta, beşikte ya da kucağımda. Yani, nerede uyuyakalırsa orada.

D- Bebekler kendi odalarında yalnız uyumayı öğrenmeli.



3 - Ne tür bir bebek bezi kullanıyorsunuz?

A- Birkaç kez yıkanıp tekrar kullanılabilen bezimiz var ancak tek kullanımlık olanlardan da kullanıyorum.

B- Tek kullanımlık. Ama çevre dostu markalar olmasını tercih ediyorum.

C- Tek kullanımlık bezleri kullanıyorum. Hatta bunlardan oluşan büyük bir zulam var!

D- Marka önemli değil, hangisi denk gelirse.



4 - Ona hiç vurdunuz mu ya da vurur musunuz?

A- Hayır. Odağını değiştirme ve olumlu telkinden yanayım.

B- Hayır. Vurmak çocuklara sadece şiddetin doğru bir şey olduğunu öğretir.

C- Bazen. Başka bir yöntem işe yaramıyorsa, küçük bir fiske olabilir.

D- Evet. Ailem de bana vurdu ve bende işe yaradı, ben de vurdum.



5 - Benim çocuğum …. eğitim görecek.

A- Mümkün olsaydı, evde eğitim almasını isterdim…

B- Özel okul.

C- Belki devlet, belki özel. Çocuğumun ihtiyaçlarına göre değişir.

D- Devlet okulu.



6 - Aşılar hakkında ne düşünüyorsunuz?

A- Aşıların gerekli olduğunu düşünmüyorum.

B- Doktorumuzun verdiği programı izledik.

C- Çoğunlukla programa uygun olarak aşıları yaptırdık ama belki bir iki tanesini geciktirmiş ya da atlamış olabiliriz.

D- Aşılar çok önemlidir. Hepsini zamanında yaptırdık.



7 - Bebeğinizin emziği yere düştüğünde ne yaparsınız?

A- Mikroplara biraz maruz kalmak çok da kötü bir şey değil. Hem bağışıklığının gelişmesine de yardımcı olur!

B- Kullandığım tek emzik göğsüm.

C- Emziği hızlı bir şekilde silerim olur biter.

D- Tabii ki emziği kaynatacağım.



8 - Katı gıdalara ne zaman geçtiniz ya da geçeceksiniz?

A- 6’ncı ayın sonunda ev yapımı pürelerle başlayabilirim.

B- Doktorumun önerilerini takip edeceğim.

C- 4’üncü ayda başlanabilir.

D- Hiç fark etmez. Eğer ilgisini çeken bir şey olursa, ona biraz tattırabilirim.



9 - Ailenize ne tür yiyecekler hazırlarsınız?

A- Hazır gıdaları sınırlandırdım, neredeyse mutfağımıza hiç girmiyor. Et konusunda da tercihim otla beslenen ve insani koşullarda yetişen hayvanlardan yana.

B- Sertifikalı ve organik gıdaları tercih ediyorum.

C- Biraz ondan biraz bundan. Bazen organik olanı bazen indirimde olanı tercih ediyorum.

D- Bu gece dondurulmuş pizza. Yarın biftek ve kızarmış patates.



10 - Çocuğunuzun en sevdiği oyun/oyuncak nedir?

A- Yağmurlu günlerde dışarı çıkıp ıslanmak, su birikintilerinde zıplamak ve çamurlanmak.

B- Ailece oynayabileceğimiz herhangi bir oyun.

C- Bir süredir en iyi oyuncağın benim telefonum olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

D- Kızım için bir bebek, oğlum için de bir araba. Yani, onları meşgul eden her şey.



A’lar çoğunluktaysa: Siz bir toprak anasınız. Bebeğiniz doğduğu andan itibaren organik pamuklu giysiler giyme, bebeklerin sağlığını düşünen özel yataklarda yatma şansını elde edecek. Siz her şeyi yeşertmeye çalışan nazik bir annesiniz. Eğer yapabilecek olsanız, kendi tavuklarınızı bile yetiştirirdiniz.



B’ler çoğunluktaysa: Siz çocuğuna çok düşkün bir annesiniz. Uzmanların önerilerini dinliyorsunuz ve en yeni gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bebeğinize sarılıp yatmaktan, onu kucaklamaktan çok keyif alıyorsunuz. Bebek giyimiyle ilgili sarsılmaz inançlara sahip birisiniz. Bebeğinin tepkilerine hızlıca karşılık veriyorsunuz, bu da ona kendini her zaman güvende hissettiriyor.



C’ler çoğunluktaysa: Siz rahat bir annesiniz. Biraz ilgili, biraz geleneksel... Büyük olasılıkla her şeyden biraz denediniz ve nelerin işinize yaradığını bu şekilde seçtiniz. Belki birkaç hafta birlikte yattıktan sonra bebeğinizin ağlamasına izin verdiniz. Muhtemelen ona hiç sert davranmayacaksınız ve işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için her şeyden biraz yapacaksınız.



D’ler çoğunluktaysa: Siz geleneksel bir annesiniz. Ailenin sizi yetiştirirken uyguladığı kuralları şimdi çocuğunuzun üzerinde kullanmak için iyi bir şansınız olduğunu düşünüyorsunuz. Bazen çocuğa sert davranmanın gerekli olduğunu düşünüyorsunuz ve çocuklarına saygılı olmayı öğretmenin önemli olduğuna inanıyorsunuz.