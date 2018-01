Doğum sonrasında kalan fazla kilolara süt verebilmek için ihtiyacınız var ama bu dönemde emzirmenin yanı sıra dengeli beslenme ve hareketi de hayatınıza sokmazsanız sonrasında işiniz biraz zorlaşabilir.

Tamam biliyoruz, dokuz ay boyunca hem bebeğiniz hem kendiniz için beslenmenize dikkat ettiniz ama arada kaçamaklar da olmadı değil. Eğer bu kaçamaklar biraz fazla olduysa ya da yeterince hareket etmediyseniz doktorunuzun tavsiye ettiğinden fazla kilo almış olabilirsiniz. Ama her koşulda şu an vermeniz gereken bir miktar kilonuz olduğu netse birçok yöntem, diyet programı ya da egzersiz deneyebilirsiniz. Yeter ki yaşam tarzınıza uygun ve sağlıklı seçenekler olsun.

Emzirerek zayıflayın

Diyetisyen Emre Uzun, doğum sonrası vücutta kalan fazla kiloların süt üretimine enerji katkısı sağladığını müjdeliyor ve ekliyor: “Hamilelik, kadınlar için birçok psikolojik ve hormonal değişimi içeren bir süreç. Bu süreç sonrasında alınan kilolar da cabası. Bu durumdaki anneler fazla kilolarını verebilmek için çeşitli çözüm yolları arıyor. Gebelik döneminde depolanan yağlar büyük ölçüde laktasyonun ilk aylarında enerji sağlamak amacıyla kullanılıyor. Bu da kilo kaybına büyük katkı sağlıyor. Hamilelik sonrası kilo vermede beslenmenin yanında doğru egzersiz de önemli. Hamilelikte önerilenden fazla kilo alınmışsa, her ay iki kilo kaybetmek normal. Kadınlar kilolarından çabuk kurtulmak isteseler de bundan fazlası doğru değil.”

Demir gereksinimi artıyor

Gebelik sonrası unlu, yağlı, özellikle süt yapması rivayetiyle toplum tarafından yaygın tüketilen şekerli şerbetlerin tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Her gün bir yumurta ve bir porsiyon etli sebze yemeği ya da kurubaklagil tüketimi de günlük programınızda mutlaka yer almalı. Diyetisyen Emre Uzun, “Kadınlarda anemi sıkça görülen bir rahatsızlık. Özellikle doğum sonrası demir gereksinimi de artıyor. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi demir içeriği yüksek baklagilleri tüketirken beraberinde portakal, domates, maydanoz, yeşil biber, taze soğan gibi C vitamini yönünden zengin besinler tüketilerek içeriğindeki demirin emilimi desteklenebilir. Çay ve kahve yemekle birlikte ya da yemekten hemen sonra tüketildiğinde, besinlerin içeriğindeki demir emilimini azaltıyor. Bu yüzden bu tarz içecekler yemekten en az bir saat sonra tüketilmeli. Bu dönemde iyot gereksinimi artacağı için mutlaka iyotlu tuz kullanılmalı” diyor.



En faydalısı yürüyüş

Bu dönemde anne, çok ağır egzersizler olmamak koşuluyla hafif egzersizlere başlayabilirsiniz. Spora başlama süresi yapılan doğum şekline göre de değişiyor. Sezeryan doğum yapanlar, spor yapmaya normal doğuma göre daha geç başlamalı. Günlük tempolu yürüyüşler ve sonrasında pilates, esneme hareketleri hem daha hızlı forma girmeye hem de doğumla beraber oluşabilecek ciltteki sarkmaları engellemeye yardımcı olacaktır. Her gün yaklaşık 1-1.5 saatlik egzersiz sağlıklı şekilde kilo vermede etkili bir yolu.

En büyük destekçileriniz

Bugüne kadar doğum sonrası kilo vermek için herkesten bir şeyler duymuş olabilirsiniz. Fakat son zamanlarda öyle besinler var ki, bu süreci daha hızlı atlatmanızı sağlarken gerekli vitamin desteğini almanıza da yardımcı oluyor. Diyetisyen Emre Uzun bu besinleri şöyle sıralıyor:

Karabuğday

Ülkemizde yeni duyulan ve tüketimi az olan bu mucize besin içeriği sayesinde bizlerden takdiri topluyor. Beslenmedeki en önemli besin ögesi proteinden oldukça zengin ve bu da gün içerisinde daha tok hissetmeye yardımcı oluyor. Ayrıca yüksek lif içeriğiyle de bağırsak dostu. Kullanılabileceği alan da oldukça geniş; yoğurt çorbasında buğday yerine, sabah kahvaltısıyla sütle beraber, un haline getirip ekmek veya kek yaparak tüketilebiliyor. Örneğin, öğlen salatanıza ekleyeceğiniz 3-4 yemek kaşığı haşlanmış karabuğdayla hem daha uzun süre tok kalabilir hem de bir dilim ekmeğe oranla daha fazla besin içeriği alırsınız. 3-4 kaşık karabuğday sadece 70 kalori... Yaklaşık yarım saat tempolu yürüyüş fazlasıyla aldığınız kaloriyi yakmaya da yardımcı olur.



Chia tohumu

Son dönemlerde oldukça popüler olan chia’nın su çekme özelliğiyle jelleşerek şişmesi ve bu sayede tok tutmaya yardımcı olmasıyla tercih edilebilir başka bir alternatifi oluşturuyor. Peki chia tohumu zayıflatır mı? Bu konuda kesin çalışma bulunmuyor ancak zengin içeriği sayesinde diyetlerde yer verilebiliyor. Yaklaşık 30 gram chia, 139 kalori, 4 gr protein ve 11 gr lif içeriyor. Ayrıca içerisindeki yüksek Omega 3 ile de kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Günlük chia tüketimi kalori açısından iki yemek kaşığını geçmemeli. Yaklaşık 15 dakika merdiven çıkarak aldığınız kaloriyi telafi edebilirsiniz.

Teff unu

Karabuğday ve chia gibi glutensiz olan teff unu, iştah kontrolünde önemli etkilere sahip. Yüksek protein içeriğiyle önemli aminoasitleri içeriyor. Kan şekeri dengesini de koruyor. Haşhaş formunda olan teff, un haline getirilerek ekmek yapımında buğday unu yerine tercih edilebilir. 100 gramı yaklaşık 340-350 kalori içeriyor. Teff unundan yapılmış bir dilim ekmeği 15 dakika bulaşık yıkayarak (85-90 kalori) enerjiye dönüştürebilirsiniz.

Amarant

Kökeni Aztekliler’e dayanan ve ülkemizde adı yeni duyulmaya başlayan amarantın yaprak kısmı sebze, tohum kısmı tahıl olarak kullanılıyor. Faydalı yağ ve protein içeriği olan amarant tohumu, un haline getirilerek ekmek, kek yapımlarında tercih edilerek kilo verme sürecinizde sofralarınızda yer alabilir. Üç yemek kaşığı amarant ortalama 110 kalori. 15-20 dakika temizlik veya mutfak işi yaparak aldığınız kaloriyi harcayabilirsiniz.