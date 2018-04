Doğuma hazırlık!

Hamileyken kafamızı pek çok şey kurcalar. ‘Nasıl doğum yapacağım?’, ‘Nasıl emzireceğim?’, ‘Ağlayınca nasıl susturacağım’, nasıl nasıl nasıl... Son yıllarda iyice popülerleşen doğuma hazırlık kursları sayesinde soru işaretlerini noktalara çevirebilmek ve huzurlu bir hamilelik ve annelik yaşamak mümkün.

Yazı: Neslihan Böle Arslan



Rahat bir doğum yolculuğuna çıkabilmek için, doğum öncesinde rahat olmak ve bir o kadar da bilinçli olmak çok önemli. Çünkü bu şekilde korkular ve kaygılardan sıyrılıp, keyifli bir doğum gerçekleştirmek mümkün olabiliyor. Günümüzde neyse ki, doğuma ve sonrasına dair kafamıza takılan her şeyi öğrenebileceğimiz, bizi rahatlatacak kursların sayısı artıyor. Hamilelere yönelik bu kursların en önemli amaçlarından biri; anne adayının kendi doğumuna sahip çıkmasını sağlamak. Doğumunu şansa bırakmak yerine aktif bir doğumu benimseyen anne adayları, hem daha mutlu hem de daha bilinçli oluyor. Ayrıca normal doğumların aksine sezaryen doğum oranlarının artmasının en önemli nedenlerinden birinin; anne-babanın doğum hakkında doğru bilgi sahibi olmaması olduğuna inanılıyor. Dolayısıyla doğuma hazırlık kursları, gereksiz sezaryenlerin önlenmesinde de önemli bir etkiye sahip. Siz de huzurlu, mutlu ve keyifli bir hamilelik geçirmek, ayrıca sizin gibi anne adaylarıyla bir araya gelmek için bir kursa gidebilirsiniz.



Ayşe Öner Hamile Rehberlik Hizmetleri

Belki de duymuşsunuzdur; bu konunun ilklerinden biridir Ayşe Öner. Huzurlu ses tonu, yaklaşımıyla insanı rahatlatır. Pek çok ünlü ismin doğum koçu olarak da tanınıyor. İlk ante-natal (doğum öncesi) kurs çalışması grubunu 1988 yılında International Hospital’da başlatan Öner, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu. 10’uncu baskısını yapan ‘Hamilelik, Doğum ve Bebek Bakım Kitabı’ ise artık pek çok hamile ve yeni annenin el kitabı haline gelmiş durumda. Bu kursta, verilen eğitimi ağırlıklı olarak Ayşe Öner yönetiyor. Aynı zamanda hamile yogası yaptıran Klinik Çocuk Psikoloğu Burcu Gencer ve doula Yasemin Yücel Ağazat da kendisiyle birlikte çalışıyor. Her ay iki hafta sonu 10.30-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kursun Doğum Çalışması ve Bebek Bakımı olarak iki ayrı paketi var. 25-29’uncu haftalar arasında önerilen Doğum Çalışması Paketi’nde anne adayları; nefes egzersizleri ve doğumda pelvik bölgeyi rahat kullanmaya yardımcı olacak egzersizler, doğum pozisyonları, doğum sonrası lohusalık sürecinde yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendiriliyor ve eşli çalışmalar yapılıyor. 30’uncu haftadan sonra önerilen Bebek Bakım Paketi’nde ise; yenidoğan sarılığı, kalça çıkığı, sünnet, ateş ve havale gibi temel sağlık konularının yanı sıra yenidoğanda refleksler, emzirme, anne sütü, bebek odası hazırlığı, ilk yardım, bebek egzersizleri ve gaz masajı, bebek banyosu ve bakımı gibi doğum sonrası hayata geçişi kolaylaştıracak önemli konularda rehberlik hizmeti veriliyor. Katılım ücreti her kurs için eşle birlikte 500 lira. ayseoner.com.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



İstanbul Doğum Akademisi

Her ikisi de Lamaze, HypnoBirthing ve Aktif Doğum eğitimleri alan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak 24 yıllık bir deneyime sahip Op. Dr. Hakan Çoker ve Uzman Psikolog Neşe Karabekir’in hayata geçirdiği İstanbul Doğum Akademisi, özellikle normal doğum isteyen annelerin ilk adreslerinden oluyor. ‘Keşke’siz bir doğumu hedefleyen merkez, ‘Keşkesiz Doğuma Hazırlık ve Nefes Çalışmaları Destek Programı’ düzenliyor. Programın içeriğinde, yeterli doğum bilgilerinin yanı sıra nefes ve gevşeme egzersizleri, masajlar, eşlerin doğum destekçisi olarak bilgilendirilmeleri, bebekle bağ kurma egzersizleri, meditasyon çalışmaları, psikodrama ile yaşantısal teknikler yer alıyor. Sezaryen ameliyat da doğumun gerçeklerinden biri olduğundan, kurs aileleri bu ameliyata da hazırlıyor. Kurslar hafta içi dört gün ya da sadece bir hafta sonunu içeren 18 saatlik bir programdan oluşuyor. Katılım ücreti kişi başına 440-580 lira arasında değişiyor. Program hakkında daha detaylı bilgi almak için, dogumakademisi.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.



Annezen

En yeni merkezlerden biri olan Annezen’in kurucusu ve sahibi olan doğuma hazırlık eğitimcisi Ayça Yılmaz’ın HypnoBirthing Enstitüsü ve İstanbul Doğum Akademisi’nden sertifikaları bulunuyor. Yılmaz, Annezen’de anne adaylarına hamilelik sürecinde beden ve zihin bütünlüğü açısından destekleyici yoga dersleri veriyor. Kurs süresi boyunca anne adaylarını doğuma hazırlık eğitimleri ile bilgilendiren Yılmaz, doğumlarda doulalık da yapıyor. Kurs programının içerdiği konular; doğum fizyolojisi ile ilgili teorik bilgiler, doğum korkusu, hormonlar nasıl çalışır, nefes çalışmaları ve gevşeme teknikleri, aktif doğum pozisyonları, meditasyon ve imgeleme teknikleri, doğumda müdahaleler, hastanede sizleri neler bekliyor, dalgalar ile baş etme yöntemleri, bebeğinizle ilk temas ve bağlanma. 12 saat süren programın eşli katılım ücreti; KDV hariç 800 lira. Kursa katılmak isterseniz aycayilmaz@annezen.com mail adresinden ya da annezen.com web sitesinden başvuru yapabilirsiniz.



Doum

Doum, 2008’den beri çeşitli kurumlarda doğuma hazırlık, hamile yogası ve doulalık hizmetleri veren Nur Sakallı ve Başak Kutlu Atay’ın kurucusu olduğu bir doğuma hazırlık merkezi. Nur Sakallı, Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü’nde yüksek lisans yapmış. Başak Kutlu Atay ise, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü ve Insead MBA mezunu. İkisi de kurumsal kariyerlerini bırakıp iç seslerini dinlemiş ve ortaklaşa bu alana yönelmişler. Hamilelik ve doğum üzerinde uzmanlaşmak, bebek bekleyen ailelere eğitim ve destek hizmetleri sunmak için 2011’de DOUM’u hayata geçirmişler. Merkezdeki eğitim süresince, doğum seçeneklerinden doğum dalgalarıyla etkin baş etme yollarına ve bedenin doğuma nasıl hazırlanabileceğine kadar doğuma ilişkin her şeye yanıt bulabiliyorsunuz. Genelde ya doğumda ya da derste olduklarını belirten Sakallı ve Atay’a ulaşmanın en kestirme yolu; do-um.com adresine tıklamak ve do-um@do-um.com adresine mail atmak. Ders saati, eğitimci ve ödeme koşullarına göre ücretler değişkenlik gösterebiliyor ancak hafta sonu doğum ve bebeğe hazırlık eğitimi ortalama 550 lira. Ancak ücretsiz eğitimler dahil olmak üzere DOUM’da her bütçeye uygun hizmetler de sunuluyor.