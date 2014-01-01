İngiltere'de yapılan araştırmada, emzirme ve annenin doğum sonrası depresyon riski arasında bağlantı bulunduğu saptandı. Araştırma kapsamında İngiltere'de 1990 yılında gerçekleşen yaklaşık 14 bin doğumu takibe alan uzmanlar, anne adaylarını gebelik süresince 2 defa, doğum sonrasında da bebekleri 8 hafta, 8, 21 ve 33 aylıkken belirli testlere tabi tuttu.
"Maternal and Child Health" adlı dergide yayımlanan araştırmada, bebeğini emzirmeye başlayan annelerin doğum sonrası depresyona yakalanma risklerinin, emzirmeyen annelere göre yüzde 50 daha az olduğu kaydedildi.
Araştırmayı yürüten uzmanlar, doğumu takiben bebeğini emzirmeyi planlayan ancak başarısız olan annelerin ise doğum sonrası depresyona girme risklerinde artış kaydedildiğini bildirdi. Araştırmada, bebeğini emzirmede problem yaşayan annelere destek verilmesi çağrısında bulunulurken, bebeğini emzirmek isteyen ancak emziremeyen annelerin doğumu takiben birkaç hafta içerisinde depresyona girdikleri ifade edildi.
Cambridge Üniversitesi'nden bilim adamları, doğumu takiben ilk 14 haftada kadınların ortalama yüzde 13'ünün depresyona girdiğini bildiriyor. Dünya Sağlık Örgütü, annelere ilk 6 ay boyunca bebeklerini sadece anne sütüyle besleme tavsiyesinde bulunuyor.