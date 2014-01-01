Emzirmek, depresyon riskini azaltıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Doğum sonrası depresyonu birçok anneyi bebeğinden uzaklaştırıyor. Oysa emzirmek, yeni doğum yapan annelerin depresyon riskini azalttığı gibi anne ile bebek arasındaki bağı da güçlendiriyor.