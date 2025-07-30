43 yaşına giren Nesrin Cavadzade'den doğum günü kareleri
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 43'üncü yaşını önceki akşam yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Eğlenceli doğum günü partisinden keyifli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Cavadzade, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Paylaşımlarda, Cavadzade'nin enerjik ve mutlu halleri dikkat çekti.
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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşlarıyla bir mekanda düzenlediği partiyle 43'üncü yaş gününü kutladı.
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Doğum günü kutlamasından keyifli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Cavadzade'nin pozları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Ünlü oyuncuya sosyal medyada takipçileri tarafından; 'iyi ki doğdun', 'çok güzelsin', 'nice mutlu yıllara' gibi yorumlar yapıldı.
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Son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı. Dizi bittikten sonra ikilinin Yunanistan'da tatil yapması dikkat çekmişti.