Bir cana can katan bedeniniz çok büyük bir değişim geçirdi. Öncelikle onun kusurlarına değil mucizelerine odaklanın ve istiyorsanız anneye ve bebeğe zarar vermeyecek küçük dokunuşlara göz atın.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı



Dokuz ay boyunca belki yediğinize içtiğinize çok da dikkat etmediniz. Sonuçta hamilelik, bir kadının “taçsız prenseslik” dönemi; ‘gak’ dediniz su, ‘guk’ dediniz yemek geldi. Her şey ne de güzel. Ama maalesef bunun da sonu geldi; neyse ki dünyalar güzeli bir bebekle... Bu nedenle ilk aylar aldığınız kilolar çok umurunuzda olmayabilir fakat zaman geçtikçe ve hamilelik öncesi giysileriniz dolapta sadece bir süs olarak kaldıkça gerçekler su yüzüne çıkmaya başlayacak: Eskisi gibi olmak istiyorsunuz! Peki bu durumda ne yapacaksınız? Emzirirken sizi formunuza hangi yöntemler döndürebilir? İşte bazı ipuçları...



EMZİRMEK EN DOĞAL YOL

Emzirme dönemi de hamilelik gibi hayatınızda başınıza sayılı gelecek dönemlerden... Bu dönemi hem kendiniz hem de bebeğiniz için en sağlıklı ve en güzel şekilde geçirmeye çalışmalısınız. Diyetisyen Betül Karakuş, “Emzirme döneminde hızlı kilo vermeye çalışmak anne sütünün yetersiz kalmasına neden olabiliyor, bu sebeple lütfen hızlı kilo kaybettiren diyetlerden kaçının. Amacınız düzenli ve dengeli bir beslenme programıyla hem sütünüzü artırmak hem de sağlıklı bir şekilde zayıflamak olmalı. Bu dönemde özel bir zayıflama diyeti yapmanıza gerek yok. Vücudunuzun süt salınımı için harcadığı kaloriler doğal yollardan kilo vermenizi sağlayacaktır. Bebeğinizi düzenli olarak emzirmek gün içinde yaklaşık 300-500 kalori daha fazla yakmanızı sağlayacaktır, bu da doğum sonrası kilolarınızdan, stresine girmeden, ayda yaklaşık 1-2 kilo kaybetmenize yardımcı olacaktır” diyor.



