Hamilelikte bu besinlere dikkat: Bebeğe zarar verebiliyor!

Hamilelik döneminde annenin yeterli ve dengeli beslenmesi, bebeğin büyüme ve gelişmesi için şarttır. Peki hamilelik döneminde tüketilen hangi besinler bebek için faydaları hangileri zararlı? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

HAMİLELİKTE BESLENME RUTİNİNİZE EKLEMENİZ GEREKEN BESİNLER

SU

Hamilelik döneminde içtiğiniz su bebeğinizin yaşamını sürdürdüğü amniyotik sıvının hacmini etkiler. Bu sıvıdaki yetersizlik akciğerlerin gelişimini olumsuz etkiler, bebeğin hareket yeteneğini azaltır ve yapısal bozukluklara yol açar. Bu nedenle günde 2-2,5 lt su tüketmelisiniz.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Hamilelik döneminde, bebeğin iskelet yapısının gelişimi için yeterli kalsiyum; büyüme ve gelişimi için yeterli protein tüketilmesi büyük önem taşır. Süt, yoğurt, kefir ve peynir en iyi kalsiyum kaynaklarıdır ve protein ihtiyacının karşılanmasına da destek sağlar. Aynı zamanda süt ve süt ürünleri yüksek miktarda fosfor, B vitamini, magnezyum ve çinko sağlar.

KURU BAKLAGİLLER

Mercimek, nohut, kurufasulye, iç bakla, börülce, barbunya gibi kurubaklagiller iyi birer lif, protein, demir, folat ve kalsiyum kaynağıdır. Kurubaklagiller içerdiği lif sayesinde annenin bağırsak sağlığını geliştirir; protein sayesinde bebeğin büyüme ve gelişmesini destekler; demir sayesinde hamilelikte iki katına çıkan demir ihtiyacının karşılanmasına destek sağlar; folat sayesinde bebekte düşük doğum ağırlığı ve nöral tüp defektleri görülme riskini azaltır ve kalsiyum sayesinde bebeğin iskelet yapısının gelişimini destekler.

SOMON

Somon bebeğin göz ve beyin gelişimi için gerekli olan omega-3 yağ asitlerinden ve kemik gelişimi için gerekli olan D vitamininden zengindir.

YUMURTA

Yumurta, bebeğin beyin ve omurga gelişimi için elzem olan kolinin en iyi kaynaklarından biridir. Aynı zamanda yüksek kaliteli protein, yağ ve birçok vitamin ve mineral içerir.

HİNDİ ETİ

Hindi eti çinkonun en zengin kaynaklarındandır. Bebeğin hücre büyümesinde, beyin gelişiminde ve vücut proteinlerinin yapımında çinkonun önemli bir rolü vardır.

KIRMIZI ET

Kırmızı et yüksek kaliteli protein kaynağıdır, demir ve kolin açısından da zengindir. Hamilelik döneminde demir ihtiyacı 2 katına çıkar ve ihtiyaç karşılanamadığında gelişen düşük demir seviyeleri, düşük doğum ağırlığı riskini artıran demir eksikliği anemisine neden olabilir.

AVOKADO

Avokado çok sayıda tekli doymamış yağ asidi içeren sağlıklı bir yağ kaynağıdır. Sağlıklı yağlar, bebeğin cilt, beyin ve dokularının sağlıklı gelişimine destek sağlar.

HAMİLELİKTE BESLENMENİZDEN ÇIKARTMANIZ GEREKEN BESİNLER

İYİ PİŞMEMİŞ - ÇİĞ YUMURTA

Az pişmiş yumurtada bulunan salmonella adındaki bakteri bağırsak enfeksiyonlarına ve gıda zehirlenmelerine neden olabilir.

PASTÖRİZE OLMAYAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Hamilelikte yeterli kalsiyum alımı için süt ve süt ürünlerinin tüketimi oldukça önemlidir ancak pastörize olmamış süt, peynir gibi ürünler enfeksiyonlara neden olabilir.

İYİ PİŞMEMİŞ ÇİĞ ET VE ET ÜRÜNLERİ

Az pişmiş etler toksoplazma riski taşır bu nedenle etler hiç pembelik kalmayana kadar pişirilmelidir. Salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri de hamilelik döneminde tüketilmemelidir.

SAKATATLAR

Sakatatlar yüksek miktarda A vitamini içerir ve hamilelikte yüksek A vitamini tüketiminden kaçınılmalıdır.

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Bakteri ve ağır civa içeriğinden dolayı tercih edilmemelidir.

KONSERVE BALIKLAR

Konserve ürünlerin saklandığı teneke kutular fetal endokrin aktiviteyi olumsuz etkileyen BPA içerir ve aynı zamanda bu ürünlerin uzun raf ömrü nedeniyle bakteri yükü fazla olabilir.

BİTKİ ÇAYLARI VE FAZLA KAHVE

Fazla miktarda kafein bebeğin gelişimini olumsuz etkileyeceğinden ve bazı bitkiler düşük riski oluşturabileceğinden hamilelik döneminde bu besinlere dikkat edilmelidir.

TATLANDIRICI

Güvenilirliği henüz kanıtlanmadığından, tatlandırıcılar ve tatlandırıcı içeren gıdalar hamilelik döneminde tüketilmemelidir.

ALKOL

Alkol güçlü derecede teratojen etkilere sahiptir ve bu nedenle düşük, bebekte gelişim geriliği ve zeka geriliği gibi sorunlara neden olabilir.

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