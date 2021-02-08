Evde hamilelik testi nasıl, ne zaman yapılır? Peki güvenilir mi?

Bebek bekleyenler ya da istenmeyen gebeliklerden çekinenler için her dönemin çok merak edilen soruları arasında evde hamilelik testi var... Bu makalede, Evde hamilelik testi nasıl yapılır? Evde hamile olduğumu nasıl anlarım? Evde gebelik testi ne zaman yapılmalı? Evde hamilelik testi için saat fark eder mi? Evdeki testler güvenilir mi? İlişkiden kaç gün sonra gebelik testi yapılmalı? sorularına yanıt arıyoruz.



BHCG TESTİ DAHA ERKEN VE KESİN SONUÇ VERİR

Aktif cinsel birlikteliği bulunan tüm kadınların en büyük korkularından biri beklenmedik gebelik durumlarıdır. Doğum kontrol yöntemi kullanmayan bir kadının üretken olduğu süreç düşünüldüğünde yaklaşık 500 kez gebelik fırsatı söz konusu olmaktadır. Üreme çağındaki kadınlar için birçok farklı korunma yöntemi bulunsa da bunların doğru kullanılmaması ya da %0,5’lik olası istatistiki bir risk nedeniyle gebelik oluşabilmektedir. Bu nedenle korunma yöntemi kullanıyor bile olsa düzenli adet gören kadınlarda adet 1 gün dahi gecikse gebelikten şüphelenerek gebelik testi yapmak gerekir. Sağlık kuruluşlarında kan alınarak yapılan gebelik testi diğer adıyla BHCG testi çok daha erken ve kesin sonuç verir. Bununla beraber birçok kadın bir kuruluşa gitmek istememesi ya da gizlilik istemesi nedeniyle bu testleri evde yapmayı tercih etmektedir. Peki, bu testler evde nasıl yapılır? Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Aydın Köşüş'un yanıtları şöyle:

EVDE HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?



Evde gebelik testi yaptırmanın birçok yönteminden bahsedilir. Bunlar genellikle güvenilirliği tartışma konusu olan, halk arasında kulaktan dolma bilgilerle aktarılan yöntemlerdir. Evde gebelik testi yapmanın en sağlıklı yolu eczanelerden alınacak olan idrarda gebelik testi kitleridir. Bu kitlere bir-iki damla idrar damlatıldığında 5 dakika sonra pozitif ya da negatiflik sonucu alınır. Bu işlem için farklı kitler bulunmaktadır. Bu nedenle kitin içerisinden çıkan prospektüs doğrultusunda uygulama yapılması en doğrusu olacaktır.



EVDE HAMİLELİK TESTİ EN ERKEN NE ZAMAN YAPILIR?



Kadında döllenme oluştuktan bir süre sonra kanda gebelik hormonu yükselmeye başlar. Gebelik testleri genellikle bu hormonun seviyesine bağlı olarak pozitiflik gösterir. Kandan bakılan gebelik testi döllenmeden itibaren 8-9. günlerde pozitiflik verebildiği halde idrar testlerinde pozitiflik daha geç bir dönemde ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kadın eğer gebelikten şüpheleniyor ise mutlaka adet döngüsünü beklemeli ve gecikme olursa evde gebelik testi yapmalıdır. Eğer bu süreyi beklemek istemiyor ise şüpheli ilişkiden ortalama 8-12 gün sonra kanda gebelik testi yapılabilir.



EVDE HAMİLELİK TESTİ İÇİN SAAT FARK EDER Mİ? SABAH MI YAPILMALI?



Evde yapılan idrarda gebelik testlerinin duyarlılığı kan testlerine göre daha düşüktür bu nedenle beklenen adet tarihinin geçmiş olması yanlış negatiflik olasılığını azaltacaktır. Teknik olarak evde gebelik testi yapmak için bir saat sınırlaması veya açlık- tokluk ayrımı yoktur. Yine de sabah ilk idrarı göreceli olarak daha konsantre hormon içereceğinden testin sabah ilk idrar ile yapılması tercih edilebilir.



EVDE YAPILAN HAMİLELİK TESTİ GÜVENİLİR Mİ?



Evde yapılan idrar testleri yukarıda da bahsettiğimiz üzere gebeliğin oluşum aşamasında ya da rahime yerleşim sürecinde iken erken dönemde pozitiflik vermeyebilirler. Erken dönemde yapılan idrarda gebelik testinde yüksek yalancı negatiflik oranı nedeniyle hastaya gebelik yok olarak sonuç verse de aslında gebelik var olabilir. Evde yapılan gebelik testleri 5 dakikadan fazla bekletildiğinde yine yalancı pozitiflik durumu görülebilir. Bu durumda kadın gebe olmasa da kendini gebe sanabilir.

İdrarda gebelik test kitleri saklandığı koşullara göre yine yalancı pozitiflik verebilir. Bu sebeplerden dolayı kanda gebelik testi idrara da gebelik testinden daha güvenilirdir. Literatürde farklı test kitleri kullanılarak yapılan çalışmalarda evde idrardan yapılan testlerde duyarlılık %75-91 arası bulunmuştur.



İLİŞKİDEN KAÇ GÜN SONRA GEBELİK TESTİ YAPILMALI?



İdrarda gebelik testi yapılacak ise öncelikle adet gecikmesi beklenmelidir sonrasında idrarda gebelik testi uygun koşullar sağlanarak kontaminasyondan uzak, temiz bir ortamda yapılmalıdır. Eğer adet gecikmesinden önce erken safhada gebelik olup olmadığı bilinmek isteniyor ise evde yapılan testlerin güvenilirliği düşüktür. Bu nedenle kesin sonuç için şüpheli birlikten 10-15 gün sonra kanda gebelik testi yapılmasını önermekteyiz.



