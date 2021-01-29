Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir? Evde neler yapılabilir?

Sindirimi kolaylaştırmak için mideden salgılanan asit ve mide içeriği karışımı sıvıların mideden bağırsağa geçmesi gerekirken bir kısmının geriye, yani yemek borusuna kaçmasına reflü, oluşturduğu belirtiye mide yanması diyebiliriz.

Op. Dr. Arzu Bebek, göğüs ve karnın üst kısmında yanma duygusu, yiyeceklerin ve mide asidinin ağza gelmesi, hazımsızlık ve şişkinlik hissinin sebeplerine dikkat çekiyor;

HAMİLELİKTE MİDE YANMASININ FİZYOLOJİK NEDENLERİ

Bu durum gebelik sırasında vücudumuzda ortaya çıkan hormonal ve fizyolojik değişikliklerden ve ilerleyen gebelik haftalarında büyüyen rahimin mideye baskı yapmasından kaynaklanmaktadır.

Mide yanmasına sebep olan en önemli hormon ise PROGESTERONdur. Progesteron rahimdeki düz kasları gevşettiği gibi mide ile yemek borumuz arasında bulunan kapakçığın da gevşemesine neden olur. Bu durum midede oluşan asidinin yemek borumuza kaçmasına ve hoş olmayan bir yanma duygusuna neden olur.

Gebelikte artan ve yukarıda bahsettiğimiz mide ile yemek borusu arasındaki kasları gevşeten diğer hormon ise RELAKSİN'dir. Relaksin de progesteron gibi gebeliğin devamını sağlamak ve erken doğumu engellemek için rahim kaslarını gevşettiği gibi yemek borusunun uç kısmını kasan kasları da gevşetir.

Ayrıca gebelik ilerledikçe, sıklıkla 27. gebelik haftasından sonra büyüyen rahim mideye baskı yaparak mide içeriğinin geri kaçmasını kolaylaştırır.

Bu fizyolojik sebepler dolayısıyla gebe olmak mide yanması için başlı başına sebeptir..

NEDEN MİDE YANMASI BÜTÜN GEBELERDE AYNI ŞİDDETTE GÖRÜLMEZ?

Reflü oluşumunu kolaylaştıran bazı faktörlere daha çok maruz kalan gebeler bu durumla daha sık karşılaşırlar.

MİDE YANMASINI KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Mideyi tahriş eden ve sindirimi zor olan midede asit üretiminin artmasına neden olan gıdaların tüketilmesi: Kahve, çikolata, asitli içecekler, asitli gıdalar (limon, sirke, hardal gibi), işlenmiş etler (sosis, sucuk gibi) naneli, baharatlı yiyecekler, kızartmalar ve yağlı yiyeceklerin tüketilmesi.

YEME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT!

Öğünleri azar azar sık aralıklarla tüketmek yerine tek öğünde mideyi tıka basa doldurmak ve yemeklerle birlikte çok su içerek mide içeriğinin akışkanlığı kolaylaştırmak.

YATMA

Uygunsuz vakitte mi yemek yediniz?: Henüz mide doluyken uzanmak, uykuya geçmeye çalışmak.

SİGARA VE ALKOL

Her ikisinin doğmamış bebeğinize yarattığı ciddi yan etkiler neden ile mide yanması olmasa da alkol ve sigara tüketilmesi asla tavsiye edilmez.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Yukarıda bahsettiğimiz kolaylaştıran faktörlerden uzak durmak için davranış ve yeme alışkanlığımızı değiştirmek dışında bazı medikal tedavi yöntemlerine başvurmak gerekebilir.

ANTASİDLER: Mide asidi ile karışarak asidi nötralize ederler : Kalsiyum Karbonat, Magnesyum Hidroksit, Aluminyum Hidroksit ya ya da Sodyum Bikarbonat.

ALJİNATLAR: Mide ile yemek borusu arasında asidin yemek borusuna kaçmasını engelleyecek bariyer oluştururlar.

ANTASİD VE ALJİNAT KARIŞIMLARI: İki mekanizmanı karışımı ile oluşturulmuş preperatlardır ve dolayısı ile daha fazla etkilidirler. Pastil ve şurup formundadırlar. Gebelikte güvenle kullanılabilirler. Mide yanması başlamadan kullanmak daha fazla yarar sağlar: Örneğin yemekten önce, yatmadan önce.

Ancak demir takviyesi alıyorsanız antasidler demir ile bağlanıp demir emilimini azaltacağından ikisini aynı zamanda almamanızı tavsiye ederiz.

Eğer antasid ve aljinatlar mide yanmalarını yeteri kadar geçirmiyorsa doktorunuz size midede asit üretimini azaltan ve gebelikte bebeğinize kötü etkisi gösterilememiş, güvenle kullanabileceğiniz ilaçları da verebilir. Ranitidin ve omeprazol ise bu gruptaki ilaçların etken maddeleridir.

HAMİLELİKTE EVDE MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Bunun dışında ciklet çiğnemek, elma sirkesi ve ballı su içmek, çok yavaş çiğneyerek fıstık ve badem tüketmek, probiyotik almak, öğle aralarında su içmek, yemeklerle su içmemek mide yanması şikayetini doğal yoldan azaltan yöntemlerdir.

Not: Bebeğin anne karnında saçlanması ile mide yanması arasında en ufak bir ilişki yoktur.

İLGİLİ İÇERİKLER