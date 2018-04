Hamilelikte çatlak oluşumu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hamilelik demek anneliğe hazırlık ve büyük bir heyecanla bebeğini beklemek demek. Ama maalesef aynı zamanda kilo almak ve vücudunun kontrolünü kaybetmek anlamına da geliyor. Kalan izleri özellikle de çatlakları yok etmek mümkün mü peki?

Yazı: Nilgün Yıldız



Hamilelik denilince akla alınan kilolar geliyor. Ama olsun bebeğinizi kucağınıza aldınız ya kilolar nasıl olsa gider. Peki ya karnınızın büyümesiyle genişlemeye dayanamayarak çatlayan karnınız, memeleriniz, belki bacaklarınız ve kollarınıza ne olacak? Maalesef diğer vücut değişimleri eski haline dönebilse de çatlaklar için aynı şeyi söylemek çok da mümkün değil. Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Mustafa Karaca, “Stria olarak adlandırılan deri çatlakları, derinin dermis tabakasındaki kollajen ve elastin lifl erinin hasarı anlamına geliyor. Hamilelikte özellikle üçüncü aydan sonra rahim hızla büyüdüğü için karın cildi bu hızlı büyümeye hemen adapte olamayabiliyor. Bu durumda aşırı gerginlik derinin dermis tabakasında hasara sebep oluyor. Bu gergin ortamda iyileştirilmeye çalışılan hasar maalesef kollajen miktarı açısından dengesizlikler oluşturabiliyor. Bu durumda da görünür çatlaklar oluşuyor” diyor.



ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Derinin nem dengesi çatlak oluşumuna karşı korunmak açısından çok önemli. Bu nedenle de bol su içmek şart. Cilde masaj yoluyla uygulanan nemlendirici kozmetik ürünlerin de faydası olabiliyor. Ayrıca kollajen yapımı için gerekli olan A, C, E vitaminlerinden zengin beslenilmesi de çatlakların oluşumunu engellemek için öneriliyor. Fakat her türlü önleme

rağmen kişisel yatkınlığınız varsa çatlaklar oluşabiliyor. Op. Dr. Mustafa Karaca, “Tedavi için kullanılan çeşitli yöntemler var. Bu yöntemler her hastada başarılı ya da başarısız olabiliyor demek zor. Hiçbir tedavi seçeneği için önceden başarı sözü vermek mümkün değil. Hangi çatlağa hangi tedavinin iyi geleceğini önceden tahmin etme şansımız maalesef yok. Bu nedenle de sabırla bu tedavi seçeneklerini denemek gerekiyor” diyor.



ÇATLAK TEDAVİLERİ

Oluşmuş olan çatlaklar için tedavisinde çeşitli tedavi seçenekleri var. Bu seçeneklerdeki ortak mantık; hasar sonrası kötü iyileşmiş olan derinin dermis tabakasına tekrar hasar verip daha düzgün iyileşmeye teşvik etmek. Bunun için kullanılan yöntemler arasında lazerler, dermaroller terapileri ve PRP uygulamaları bulunuyor. Ayrıca son çare olarak germe ameliyatları da yapılabiliyor.



LAZERLER

Op. Dr. Mustafa Karaca lazer yöntemini şöyle anlatıyor; “Lazer, derinin dermis tabakasına kontrollü hasar verip daha kaliteli iyileşmesini sağlamaya yönelik bir yöntem. Bazı kişilerde oldukça etkili tedavi sağlayabiliyor.” Lazerli yöntemler arasında en sık kullanılan Fraksiyonel Lazer uygulaması. Altı hafta arayla uygulanan bu yöntem hem cildin üst katmanına hem de alt tabakasına etki etmeyi amaçlıyor. Lazerin uygulandığı yerlerde ışınlar derinin üzerine düşüyor ve cildin alt katmanlarına inerken çatlakların olduğu bölgelerde mikroskobik yaralar oluşuyor. Yaraların oluşması ise derinin kendini yenilemesine imkan tanıyor ve böylece kollajen ile epidermisin yenilenmesi amaçlanıyor. Özellikle beyaz renkli çatlaklar üzerinde yüzde 50 oranında etkili olduğu iddia edilen bu yöntemde kişinin güneşten korunması önem taşıyor. Aksi halde lazer uygulanan bölgelerde lekelenmeler de görülebiliyor. Çatlaklar üzerinde bir de Boya Lazerleri (Pulse DYE Lazer) denilen bir teknik uygulanıyor. Yeni oluşmuş olan kırmızı ya da mor renkli çatlaklar üzerinde etkili olmayı amaçlayan bu yöntem çatlakların olduğu bölgeye uygulanıyor. Fakat bu uygulama özellikle koyu tenli kişilerde lekelenmeye yol açabileceği için çok dikkatli uygulanmalı.



DERMAROLLER

Bu işlem küçük bir silindir şeklinde, üzerinde, 1-2 mm uzunluğundaki çok sayıda iğne bulunan bir el aleti ile uygulanıyor. Aletin cilt üzerinde gezdirilmesi hem cilde kontrollü hasar veriyor hem de dermisin iç kısımlarına doğru giden geçici mikro kanalların açılmasına yardımcı oluyor. Çatlakların olduğu alana 6-10 defa yıldız şeklinde uygulanıyor. Aynı bölgeden defalarca geçildiğinde 1 cm2 alanda 250-300 mikro kanal açılıyor. Açılan bu mikro kanallardan kollajen yapımına yardımcı büyüme faktörleri, biomimetik peptid ve kök hücre ekstreleri içeren ürünler kolayca uygulanıyor. Bu uygulama sırasında genellikle kanama olmuyor ve açılan kanallar 20 dakika içinde kapanıyor. Uygulama sonrasında biraz kızarıklık olsa da cilt yapısına göre bu sorun 30 dakika ile iki saat arasında ortadan kalkıyor.



PRP (Platelet RIch Plasma)

Çatlaklar için uygulanan bir diğer yöntem ise cilt gençleştirmede oldukça popüler olan PRP yöntemi. Yaraların iyileştirilmesinde oldukça etkili olan bu yöntem, kişinin kendi kanı alınarak uygulanıyor. Alınan kandaki al ve akyuvarlar klinik ortamda ayrıştırılıyor. Ortaya çıkan plateletten zengin serum, hastanın çatlakları üzerine mezoterapi iğneleri ile enjekte ediliyor. Bu tedavi yöntemi ile çatlaklardan diğer yöntemlerde olduğu gibi tamamen kurtulmak mümkün olmasa da, çatlak görünümünde azalma ve ciltte parlaklık görülüyor. Bu uygulama lazer uygulaması ile de kombine edilebiliyor. Seanslar altı haftada bir, üç seans olarak uygulanıyor.



GERME AMELİYATLARI

Eğer çatlakların bulunduğu bölgede aynı zamanda deri sarkıklığı da varsa germe ameliyatları da tedavi seçenekleri arasında düşünülebiliyor. Örneğin karnın alt kısmında yoğunlaşan çatlakların olduğu bir hastada aynı zamanda cilt fazlalığı ve karın sarkması da varsa, karın germe ameliyatı ile çatlakların bulunduğu kısım çıkarılabiliyor. Böylece aynı anda düz bir karına da sahip olunabiliyor.