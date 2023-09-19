Hamilelikte cilt koyulaşması: İşte mücadele yöntemi

"Adeta parlıyorsun!" Bu, bebek bekleyen annelerin en sık duyduğu iltifatlardan biridir. Hamilelik ışıltısı, insanların her zaman hakkında konuştuğu bir şeydir. Ancak kadınlar hamile kaldıktan sonra bu ışıltıyı koruyamazlar. Bazıları hayatlarının bu aşamasında koyu tenli veya hiperpigmentasyonla sonuçlanır. Hormonal değişikliklerin bunda önemli bir rolü vardır. O halde size hamilelik sırasında pigmentasyonu nasıl yöneteceğinizi anlatalım.

CİLT PİGMENTASYONU NEDİR?

Dermatolog Dr. Sandeep Babbar, cilt pigmentasyonunun temel olarak pigmentlerin varlığı ve dağılımının bir sonucu olarak cildin doğal rengi olduğunu açıklıyor.

Melanin, insanlara kendine özgü cilt tonunu veren ana pigmenttir; ancak kan damarları ve kollajen gibi diğer elementlerin de cildin görünümü üzerinde hafif bir etkisi olabilir. Genetik ve çevresel değişkenlerin yanı sıra yaşlanma ve çevresel faktörlerin de cilt pigmentasyonu üzerinde etkisi vardır.

Hiperpigmentasyon (cildin aşırı koyulaşması) ve hipopigmentasyon (cilt renginin kaybı) gibi durumlar cilt pigmentasyonuyla bağlantılı bozukluklardır. Bu koşullara genetik ve hormon değişiklikleri de dahil olmak üzere çeşitli şeyler neden olabilir.

Hamilelik sırasında cilt pigmentasyonu

Gebeliğe bağlı hormonal değişiklikler, artan kan akışı ve güneşe maruz kalma gibi ek değişkenlerle birleştiğinde, gebeliğin neden olduğu pigmentasyonun ana nedenleridir.

1. Melazma

Uzmanlar, Health Shots'a hamilelik sırasındaki en tipik pigmentasyon değişikliklerinden birinin melazma olduğunu söylüyor. Yüzde genellikle elmacık kemikleri, alın ve üst dudakta olmak üzere koyu veya grimsi kahverengi lekeler şeklinde ortaya çıkar. Melazma, hormonal değişikliklerden, özellikle de ciltte melanin oluşumunu teşvik edebilen östrojen ve progesteron artışından kaynaklanabilir. Güneşin etkileri bunu daha da kötüleştirebilir.

2. Linea nigra

Hamilelik sırasında karın bölgesinden aşağıya doğru yatay olarak koyu bir çizgi uzanabilir. Bunun nedeni, hamilelik sırasında artan ve melanin oluşumundan sorumlu olan melanosit uyarıcı hormon (MSH) hormonundaki artıştır. İyi haber şu ki çizgi genellikle doğumdan sonra kaybolur.

3. Benler koyulaşır

Melanin üretimindeki artışa bağlı olarak, halihazırda sahip olduğunuz benler ve çiller hamilelik sırasında koyulaşabilir veya daha belirgin hale gelebilir.

4. Hamilelik maskesi

Genellikle "hamilelik maskesi" olarak bilinir ve bazı hamile kadınların yaşadığı bir tür yüz pigmentasyonu olan melazmanın diğer adıdır.

HAMİELİK SIRASINDA PİGMENTASYONU YÖNETMENİN YOLLARI

Dr. Babbar, hamilelikle ilişkili pigmentasyon değişikliklerinin genellikle güvenli olduğunu ve hamileliğin doğal bir etkisi olarak görüldüğünü söylüyor. Ancak bazı kadınlar, görünümlerindeki değişikliklerle ilgili endişeler nedeniyle onları rahatsız edici bulabiliyorlar. İşte yapabilecekleriniz:

1. Güneşten korunma

UV ışınları melazma gibi pigmentasyon değişikliklerini artırabildiğinden, hamilelik sırasında pigmentasyonu yönetmek için cildinizi güneşten korumak çok önemlidir. Bulutlu günlerde bile yüksek SPF'li günlük geniş spektrumlu güneş koruyucu kullanın ve dışarıdayken her iki saatte bir yeniden uygulayın. Cildinizi güneşten korumak için ayrıca koruyucu kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve güneş gözlüğü kullanmalısınız.

2. Güncel çözümler

Glikolik asit, laktik asit veya azelaik asit gibi bileşenler içeren ürünler, bebeğinize ciddi bir zarar vermeden pigmentasyon sorunlarının görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir. Uzman, potansiyel tehlikeler nedeniyle hamilelik sırasında retinoid ve hidrokinon içeren ürünlerden kaçınılması gerektiğini söylüyor.

3. Nemlendirin

Cildinizi iyi nemlendirerek sağlığını ve görünümünü koruyabilirsiniz. Her gün uygulamak için hafif, kokusuz bir nemlendirici seçebilirsiniz. Düzgün nemlendirilmiş cilt daha sağlıklı görünme eğilimindedir ve pigmentasyon değişikliklerinin görünürlüğünü azaltabilir.

4. Tahriş edici maddeleri uzak tutun

Hamile kadınların cildi genellikle daha hassas olduğundan, durumu kötüleştirebilecek cilt bakım ürünlerinden uzak durmak önemlidir. Bu, aşındırıcı temizleyicileri, fırçaları ve güçlü kokulu ürünleri kapsar. Cilt tahrişi olasılığını azaltmak için hafif, hipoalerjenik cilt bakım ürünlerini tercih edin.

5. Doğum sonrası bakım

Doğumdan sonra hormon seviyeleri normale döndüğünde, hamilelik sırasında meydana gelen birçok pigmentasyon değişikliği yavaş yavaş iyileşebilir veya azalabilir. Doğum yaptıktan sonra cilt bakımı rutininizi ve güneşten korunma alışkanlıklarınızı sürdürün.

6. Dermatolojik prosedürler

Bunlar ancak doktor gözetiminde ve prosedürlerin avantaj ve dezavantajları dikkatlice tartıldıktan sonra yapılmalıdır. Sizi ve bebeği korumak için kimyasal peeling ve lazer tedavisi gibi işlemler hamilelik sırasında dikkatli kullanılmalıdır, hatta doğum sonrasına kadar ertelenebilir.

Her hamilelik farklıdır, dolayısıyla bir kadında işe yarayan şey başka bir kadında işe yaramayabilir. Ancak sizi daha iyi yönlendirecek bir dermatolog her zaman vardır.