SPF nedir? SPF cilt için neden önemli? Birlikte bakalım

SPF nedir ve ve neden SPF? gelin birlikte bakalım:

Hava bulutlu olsa bile cildiniz güneşin zararlı ışınlarından etkilenir. Cilt kanserinin en önemli nedeni güneşten gelen ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalmak. Çünkü mevsim geçişleri, hava kirliliği, güneş ışınları ve diğer zararlı UV kaynaklı ışınların negatif etkileri cildin dış yüzeyinin zarar görmesine; akne, mat ve kuru cilt, egzama, cilt alerjileri, kızarıklıklar, kırışıklıklar ile nem ve esneklik kaybı gibi problemlerle karşı karşıya kalınmasına neden oluyor. Ultraviyole ışınları, çevre ve hava kirliliği gibi dış faktörler aynı zamanda yüzün doğal ışıltısını kaybetmesini ve cildin erken yaşlanmasını tetikliyor. Güneşten Koruma Faktörü’nün İngilizce kısaltması olan SPF, artık sadece güneş ürünlerinde değil cilt bakım ve kozmetik ürünlerinde de yaz-kış kullanılıyor.