Doğum zamanı yaklaştıkça anne adaylarını bazı korkular sarabilir. Özellikle normal doğum tercih edecekler süreçte yaşanacaklara dair kaygı geliştirebilirler: Normal doğum esnasında yaşanabilecekler ve çekilecek ağrı konusunda korkular oluşmaya başlayabilir. Bilgi almak korkunun üzerine gitmek için güzel bir adımdır. Normal doğum esnasında neler olur? Epidural kullanımı ve suda doğum, doğum sürecini nasıl etkiler? Tüm bu soruların cevapları bu yazıda.

Doğum mucizesini doğal yollarla yaşamak ve doğum sonrasında olabilecek sıkıntıları en aza indirmek isteyenlerin tercihi olan normal doğum hakkında pek çok soru işareti mevcut. İlk hamileliğini yaşayan birçok anne adayının kafasında doğuma dair sorular vardır. Herkes suyun gelmesi ile doğumun başladığını en azından filmlerden biliyor artık. Peki sonra ne oluyor? Doğum mucizesini sizin için yazdık ve normal doğum tercih edenler için seçenekler neler bir göz atın istedik. Buyurun yazımıza.



Normal Doğumda Ne Oluyor?







Bebeğin doğum kanalına girmesi doğumun yaklaştığının ilk göstergesidir. Bu aşamada bebek idrar kesesini sıkıştırdığından anne, idrara sık çıkmaya başlar. Karın aşağı indiğinden yürüme zorlaşır ve dışarıdan bakan bir insan yürüyüş şeklinden doğumun yaklaştığını anlayabilir.

Rahim ağzında biriken kan pıhtısının düşmesi sonucu pembemsi bir kan lekesi oluşur. Bu durum nişan gelmesi olarak adlandırılır. Eğer çamaşırınızda ya da çarşafınızda küçük bir kan lekesi görürseniz doğuma birkaç gün kaldığını anlayabilirsiniz.

Bebeğin içinde büyüdüğü kesenin yırtılması ile su gelir ve doğum başlamış demektir.

Doğum sancılar gelmeye başlar. Eğer normal doğum yapılacaksa, sancıların belirli aralıkta olması gerekir. Sancıların sıklaşması doğum anına çok az kaldığını gösterir. Eğer sancılar doğum için yeterli değilse dışarıdan suni sancı verilebilir.

Bebeğinizin kalp atışları dinlenir ve kaydedilir. Bebeğinizin sağlığının yerinde ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için böyle bir işlem yapılır. Uzayan normal doğum esnasında bebeğin kalp atışlarını kontrol etmek önemlidir.

Bazı bebekler diğerlerinden daha iri doğarlar. Eğer bebeğin boyutları doğumu zorlaştırıyorsa bu durumda rahmin tepe noktasına hafif bir basınç uygulanmalıdır. Bu yeterli olmazsa vakum uygulaması yapılır. Bazen de doğum kesesi yapılarak bebek dışarı çıkarılır. Bu kesi küçük ve kolay onarılan bir kesidir.



Sancıların sıklaşması doğum anına çok az kaldığını gösterir.





Normal Doğum Tercihinin Can Simidi: Epidural



Epidural, normal doğum yapmak isteyen ancak doğum esnasında yaşayacağı ağrıdan korkan anne adayları için geliştirilmiş bir yöntemdir. Acısız normal doğum yöntemi olarak bilinen epidural, anne adayının özel bir iğne ile bel kısmından girilerek omiriliğe anestezi uygulanması şeklinde gerçekleşir. Anne adayının bilincine etki etmez, doğum esnasında bilinç açıktır. Epidural tercih eden anne adayları kesi gibi bir cerrahi operasyona maruz kalmaz. Sezaryende olduğu gibi uzun süren bir iyileşme süresine ihtiyaç duymaz.





Hayat Suda Başlar: Suda Doğum

Suda doğum, doğum için özel olarak hazırlanmış bir ünite içerisine konan suda gerçekleşir. Anne adayı bu üniteye yerleştirilir ve normal doğum süreci başlar. Doğum sancılarını hafiflettiği ve doğum süresini kısalttığı için giderek daha çok tercih edilen bir normal doğum yöntemi haline gelmiştir. Kan akımını artırdığı ve rahim içindeki kasılmaları düzene soktuğu ve kasılmalara rahatlık getirdiği için bebeğin dünyaya gelişini kolaylaştırır. Vajina yırtılması riskini minimuma indirir.





Suda doğum, doğum için özel olarak hazırlanmış bir ünite içerisine konan suda gerçekleşir.





Bir Hatırlatma



Anne adayı ve bebeğin sağlığı için en önemli olan şey anne adayının kendini rahat hissetmesidir. Eğer normal doğum yapmak istiyor ve yaşayacağınız acıdan korkuyorsanız epidural ya da suda doğum tercih edebilirsiniz. Ancak doğum ağrısına yönelik korkunuz çok yüksek ise bu durumda muhakkak doktorunuza danışmalı ve normal doğum konusunda ısrarcı davranmamalısınız. Sizin stresli olmanız doğumu riske atacaktır. Bu yüzden doktorunuza güvenmeniz önemlidir. Sizi doğru yönlendiren bir doktora başvurduğunuza emin olun.

