Doğum mucizesini doğal yollarla yaşamak ve doğum sonrasında olabilecek sıkıntıları en aza indirmek isteyenlerin tercihi olan normal doğum hakkında pek çok soru işareti mevcut. İlk hamileliğini yaşayan birçok anne adayının kafasında doğuma dair sorular vardır. Herkes suyun gelmesi ile doğumun başladığını en azından filmlerden biliyor artık. Peki sonra ne oluyor? Doğum mucizesini sizin için yazdık ve normal doğum tercih edenler için seçenekler neler bir göz atın istedik. Buyurun yazımıza.
Sancıların sıklaşması doğum anına çok az kaldığını gösterir.
Epidural, normal doğum yapmak isteyen ancak doğum esnasında yaşayacağı ağrıdan korkan anne adayları için geliştirilmiş bir yöntemdir. Acısız normal doğum yöntemi olarak bilinen epidural, anne adayının özel bir iğne ile bel kısmından girilerek omiriliğe anestezi uygulanması şeklinde gerçekleşir. Anne adayının bilincine etki etmez, doğum esnasında bilinç açıktır. Epidural tercih eden anne adayları kesi gibi bir cerrahi operasyona maruz kalmaz. Sezaryende olduğu gibi uzun süren bir iyileşme süresine ihtiyaç duymaz.
Suda doğum, doğum için özel olarak hazırlanmış bir ünite içerisine konan suda gerçekleşir. Anne adayı bu üniteye yerleştirilir ve normal doğum süreci başlar. Doğum sancılarını hafiflettiği ve doğum süresini kısalttığı için giderek daha çok tercih edilen bir normal doğum yöntemi haline gelmiştir. Kan akımını artırdığı ve rahim içindeki kasılmaları düzene soktuğu ve kasılmalara rahatlık getirdiği için bebeğin dünyaya gelişini kolaylaştırır. Vajina yırtılması riskini minimuma indirir.
Suda doğum, doğum için özel olarak hazırlanmış bir ünite içerisine konan suda gerçekleşir.
Anne adayı ve bebeğin sağlığı için en önemli olan şey anne adayının kendini rahat hissetmesidir. Eğer normal doğum yapmak istiyor ve yaşayacağınız acıdan korkuyorsanız epidural ya da suda doğum tercih edebilirsiniz. Ancak doğum ağrısına yönelik korkunuz çok yüksek ise bu durumda muhakkak doktorunuza danışmalı ve normal doğum konusunda ısrarcı davranmamalısınız. Sizin stresli olmanız doğumu riske atacaktır. Bu yüzden doktorunuza güvenmeniz önemlidir. Sizi doğru yönlendiren bir doktora başvurduğunuza emin olun.