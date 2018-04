Çocuk sahibi olmak isteyen her kadının merak ettiği ilk şey ‘’kolay hamile kalmanın yolları nelerdir.’’

Özellikle bu konuda oldukça sabırsız olan anne adayları ilk haftadan itibaren kan ve gebelik testi yaptırmaya başlıyor. Haliyle sonuç negatif çıktığında ise problem mi var sorusu, anne adaylarını psikolojik açıdan oldukça yıpratıyor.



Bu gibi durumlar yaşamamak için ise öncelikle bu sürecin fazlasıyla sabır gerektirdiğini bilmeniz gerekiyor. Filmlerde görülenin aksine, korunmasız ilk cinsel birleşmede hamile kalma olasılığınız epey düşüktür. Bu sebeple özellikle yumurtlama döneminizi hesaplayarak ve sabır içerisinde bu süreci yönetmeli, gerekirse jinekoloğunuzdan bu konu hakkında yardım almalısınız.







Gebelik Şansını Arttıran Faktörler Nelerdir?

● Yaş Faktörü : Kadınlar özellikle 20 ile 30 yaş arasında doğurganlıklarının en yüksek olduğu süreci yaşıyorlar. Bu oran; 30 ile 35 yaş arasında bir miktar düşerken; 35 yaşından 40 yaşına kadar ki dönemde ise her 5 kadından 1’inde doğurganlık sorunları görülüyor. 40 yaşından sonra hamile kalmaya çalışmak ise uzmanlar tarafından oldukça zor ve tehlikeli bulunuyor.



● Cinsel İlişki Sıklığı: Elbette ne kadar çok cinsel beraberlik yaşanırsa gebelik şansı da o oranda artış gösteriyor. Ancak uzmanlar haftada en az 2 kez yaşanacak birlikteliğinde hamile kalmak için yeterli bir oran olduğu görüşünde.



● Anne Adayına Düşen Görevler: Hamile kalmayı kolaylaştırmak ve bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için; düzenli uyku ve beslenme, varsa alkol ya da sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durma, kronik bir rahatsızlık durumu varsa bu konuda tedavi görme ve kullanılan ilaçlara dikkat etme gibi anne adayına bazı görevler düşüyor.



● Yiyecekler: Hamile kalma olasılığını arttırdığı savunulan bir yiyecek henüz bilim dünyasında belirlenmemiştir. Ancak bebeğin sağlıklı gelişimi için her anne adayı; hamilelik öncesinde ve hamilelik sırasında omega 3, folik asit, kalsiyum ve demir içeren yiyeceklerin tüketimini arttırmalı ve düzenli beslenmeye özen göstermesi gerekmektedir.



● İlaçlar: 12 aylık düzenli bir cinsel birlikteliğin sağlanması ve tüm koşulların uygunluğuna karşın hala gebelik durumu söz konusu değilse; doktor kontrolünde kullanılabilecek bazı ilaçlar mevcuttur. Hap ya da iğne şeklinde verilen bu ilaçların temel amacı ise yumurtlamayı uyarmak ve canlandırmaktır.



● Verimlilik Günleri: Verimliliğin en yüksek olduğu günler olarak tabir edilen bu süreç anne adayının yumurtlama gününün hesaplanmasıyla bulunur. 28 günde bir adet gören bir kadının yumurtlama günü regl başlangıcından itibaren 14. günü temsil eder. Bu süreçte yaşanan cinsel birliktelik ise hamile kalmayı kolaylaştırır.



● Vücut Isısı: Hassas bir derece ile belli şartlarda ölçülebilen bazal vücut ısısı ölçümü ile yumurtlamanın hemen sonrasına ait süreci bulabilmeniz mümkündür. Ancak bu ölçüm ortam şartlarına bağlı olarak kesin sonuç vermeyebilir.



● Stres: Uzmanlar stres artışının doğurganlığı düşürmesi hakkında ortak fikir bir beyan ediyor. Bu yüzden gebe kalma sürecinizde sakin kalmaya ve bu süreç uzarsa bile strese girmemeye çalışmaya özen göstermelisiniz.



● Kilo: Vücuttaki yağ oranınızın belirli olan sınırı aşması ya da altında olması gebelik ihtimalini düşürecektir. Özellikle çoğu aşırı zayıf kadınlarda regl düzensizliğine bağlı olarak kısırlık söz konusu olabilir.



● Kafein: Strese ve yumurtalıklarda zararlara sebebiyet verdiği düşünülen kafeinin, ara ara kullanılmasının herhangi bir zararı olmamasına karşın bağımlılık düzeyinde bir tüketiciyseniz; hamile kalma sürecinizde bir süre uzak durmaya çalışın.







Hamilelik Kaç Günde Belli Olur?

Hamile kalma süreci aynı gebelik döneminde olduğu gibi sabır ve dikkat ister. Yumurtalarınızda döllenme gerçekleşmiş olsa bile bu durumun gerçekleştiği belli bir süre sonra fark edilecektir. Bu yüzden bu süreçte moralinizi kesinlikle bozmamanızı tavsiye ediyoruz. Hadi o zaman hamilelik ne zaman belli olur sorusunun cevabını birlikte inceleyelim.



Hamile olup olmadığınızı anlamanın ilk belirtisi regl döneminizin gecikmesi olarak bilinir. Ancak bu durum yalnızca düzenli bir şekilde adet gören kadınlar için geçerli olacaktır. Eğer düzensiz bir adet döngünüz varsa; hamile olup olmadığınızı anlamak için idrar ya da kan testi yaptırabilirsiniz.



Hastanelerde yaptırılan kan testi size 1 gün içinde hamile olup olmadığınız sonucunu verecektir. Kanda HCG ölçümü yapan ve bu şekilde çoğunlukla kesin sonuç veren kan testini yaptırmak için ise adetinizin gecikmesini beklemenize gerek yoktur. Ancak kan testinin tam olarak kesin sonuç verebilmesi için en azından regl döneminize 4 ya da 5 gün kalmış olmasına da dikkat edebilirisiniz.



Hamileliğin oluşumu idrar testi ile de belli olur. Eczaneden gebelik testi satın alarak evinizde pratik bir şekilde uygulayabileceğiniz bu testin sonucunu çok kısa bir zamanda öğrenebilirsiniz. Ancak bu testin her zaman kesin sonuç vermediğini söylemek de mümkündür. Ayrıca bu testi yapabilmek için adetinizin en az bir hafta gecikmiş olması da gerekecektir.



Elbette bütün bu ikilemlere gerek kalmadan çoğu kadında hamilelik belirtileri kendini 1 hafta içinde de gösterir. Kusma, baş dönmesi, koku duyarlılığı şikayetleri ile başlayan bu belirtiler hamile olduğunuzu kesin olmasa da yüksek oranda belli edecektir. Ancak bu mevzu kişiden kişiye göre değişen bir durum olduğu için bazı kadınlarda bu belirtiler kendisini çok geç de gösterebilir.



