Anne sütünün kalitesini azaltan, tadını değiştiren yiyecek ve içecekler neler?

Yeni doğanlarda en temel besin olan anne sütü; içeriğindeki besin öğeleri, vitamin ve minerallerle bebeğin ilk 6 aylık gelişimini tek başına karşılar. Her zaman steril ve uygun sıcaklıkta olan anne sütü; 100 gramında yaklaşık 69 kalori, 4,5 gram yağ, 7 gram karbonhidrat ve 1 gram protein bulundurur. Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller ile A vitamini, C vitamini, D vitamini ve B12 gibi vitaminleri de içerir.

Anne sütü ile beslenen bebeklerde tip-1 diyabet, astım, obezite ve ani bebek ölüm riski daha düşüktür. Anneden gelen antikorların bebeğe süt aracılığı ile geçmesi ile enfeksiyona yakalanma riski de azalır. Bebeklerin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması anne sütü tüketimi ile doğru orantılıdır.

ANNE SÜTÜNÜN KALİTESİNİ ARTIRAN YİYECEK VE İÇECEKLER

Günlük beslenmeye dahil edilen bazı yiyecek ve içecekler sayesinde anne sütünün kalitesi ve miktarı artırılabilir ve sütün kanallarda dolaşımı hızlandırabilir. Bu besinler:

Anne sütünün %87’sini oluşturan su, süt üretiminin artması için tüketilmesi gerekenlerin başında gelir.

İçerdiği yüksek protein ve vitaminler nedeniyle anne sütünün arttırılmasında süt, yoğurt, ayran ve kefir gibi içecekler de önemli rol oynar.

Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı gıdalar; A, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra lif, antioksidanlar ve kalsiyum, demir gibi mineraller ve folat açısından zengindir.

Oksitosin hormonunun salgılanmasına da yardımcı olan yulaf, rahatlatıcı etkisi ile sütün kanallarda daha hızlı ilerlemesini sağlar.

Kayısı ve hurma tüketimi, vücutta süt üretimini artıran prolaktin hormonunu artırabilir.

Baklagiller, demir yönünden zengin olduğu için önerilir.

Laktasyona destek olan havuç, süt kalitesini artıran A vitamini ve fitoöstrojen içerir.

Ceviz, fındık, badem, yer fıstığı, kaju, Antep fıstığı gibi yağlı tohumlar vitamin, mineral, protein, lif ve antioksidanlar yönünden zengindir.

B12 ve C vitaminleri, riboflavin, kolin, lutein ve folat yönünden zengin olan yumurta, protein ihtiyacının bir kısmını karşılayabilir.

Kaliteli bir protein kaynağı olan kırmızı et, Omega-3 yönünden de zengindir.

Somon gibi yağlı balıklar, B-12, D vitamini ve Omega-3 yönünden zengindir. Aynı zamanda bebeğin sinir sisteminin gelişmesi için destekleyicidir.

Kompleks karbonhidratlar B vitamini, lif ve mineral kaynağıdır. Lif, daha uzun süre tokluk sağlarken sindirime ve kan şekeri seviyesinin sabit kalmasına yardımcı olur.

Rezene ve dereotu tüketiminin de östrojen ve prolaktin üretimini teşvik ettiği için olumlu etkileri mevcuttur.

ANNE SÜTÜNÜN KALİTESİNİ AZALTAN YİYECEK VE İÇECEKLER