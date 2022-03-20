Kaju fıstığının faydaları nelerdir? Kaju nelere iyi gelir? Kaju fıstığının besin değeri nedir?

Pek çok besin değeri olan kaju, ağaçta yetişen bir besindir. Kaju hem kavrulmuş hem de çiğ olarak tüketilebilen bir kuruyemiştir. Daha çok Brezilya'da bulunan kaju tropikal iklimde yetişir. Peki kajunun faydaları nelerdir? Güne kaç adet kaju yemeliyiz? Kajunun zararları var mı? Besin değeri nedir? Tüm merak edilenleri Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman anlattı.

Günde kaç adet kaju yemeliyiz?

Günde 15-18 adet kaju tüketilebilir. Çünkü sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak günde 30 gram kabuklu yemiş tüketilmesi önerilmektedir. 15-18 adet kaju veya 30 grama denk gelecek şekilde kaju ve diğer ceviz, fındık, badem gibi yemişler gün içerisinde birlikte tüketilebilir.

Kajunun faydaları nelerdir?

Kaju kalp dostu tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir besindir. Protein içeriği ile tok kalmaya yardımcı olarak, kişide kilo ve iştah kontrolünü kolaylaştırabilir.

Kaju nelere iyi gelir?

Düzenli olarak kabuklu yemiş tüketen kişilerde koroner kalp hastalığına yakalanma riski daha düşüktür. Kaju da bu gruptadır ve ılımlı miktarlarda tüketildiğinde kalp damar hastalıklarından koruyabilir. Tok tutuculuğu sayesinde iştah kontrolüne yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kajunun zararları nelerdir?

Kişinin alerjisi yoksa ılımlı miktarlarda tüketildiğinde kajunun bir zararı bulunmamaktadır. Ancak fazla miktarda tüketildiğinde yoğun kalori içeriği ile fazla yağlanma, obezite gibi durumlara yol açabilir.

Kimler kaju tüketmemeli?

Kaju kavrulmuş, çiğ veya tuzla muamele edilmemiş veya edilmemiş formlarda edinilebilir. Tuzlu formu hipertansiyon ve böbrek hastaları için tercih edilmemelidir. Tercihen çiğ formda tüketilebilir. Yine potasyumdan fakir diyet önerilen böbrek hastalarının da tercih etmemesinde fayda var.

Kajunun besin değeri nedir?

Kaju içeriğinde yağ, karbonhidrat ve protein gibi makro besin ögelerinin yanı sıra magnezyum, fosfor, çinko, selenyum gibi mikro besin ögelerini barındırmaktadır. 30 gramında yaklaşık 160 kkal içerir.