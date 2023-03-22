Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma kilo aldırır mı?

Ramazan ayının ve iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın besin değeri açısından sağlıklı olması tercih nedeni olmalıdır. Şekerli-şerbetli tatlılar yerine hurma veya hurmadan yapılan tatlıları tüketmek kilo kontrolü sağlar. İftara kadar aç kalan vücut halsiz ve yorgun kalır, hurma içerdiği vitaminler sayesinde vücudun toparlanmasına yardımcı olur. Uzman Diyetisyen Perihan Kılıç hurma ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.

HURMANIN BESİN DEĞERİ

Hurma, zengin besin değerlerine sahiptir. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, klor, kalsiyum içermektedir. A vitamini, beta-karoten, B vitaminlerini de bulundurmaktadır.

Folik asit, kan hücresi yapımında, hücre yenilenmesinde ve amino asit üretiminde görev alan vitamindir. B vitaminlerinden olan folik asit hurmada bulunmaktadır. Hurma, hamilelik döneminde folik asit kaynağı olarak tercih edilebilir.

HURMA VE LİF İÇERİĞİ

Hurma liften zengin bir besindir. Liften zengin besinler daha düşük kalorili ve midede hacim kaplayarak doygunluk hissini arttırır. Bağırsak hareketlerini hızlandırarak ramazan ayında kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Lif kaynağı olarak günlük beslenme programınıza porsiyon ölçülerine dikkat ederek hurma ekleyebilirsiniz.

HURMANIN FAYDALARI

Hurmanın balgam söktürücü özelliği vardır.

Göğsün yumuşamasını sağlar. Bu nedenle hurma astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıkların semptomlarının azaltılmasında yardımcı olur.

Bağırsak hareketleri için içerdiği lif sayesinde kabızlığı önlemektedir. Sindirim sistemini güçlendirmektedir.

A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığı için önemlidir.

Doğal demir kaynağı olan hurma kansızlığa da iyi gelmektedir.

Vitamin içerikleri sayesinde uzun süre açlık sonrası halsizliğe karşı etkilidir.

Fosfor ve kalsiyum içermesi nedeniyle osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

Ramazan ayında demir seviyelerinizin düşmemesi için tercih edebilirsiniz.

Hurma diğer kuru meyvelere kıyasla daha fazla antioksidan içermektedir.

Antioksidan özelliği sayesinde kalp damar hastalıkları, kansere karşı koruyucu özelliği vardır.

1 GÜNDE NE KADAR HURMA TÜKETİLMELİ?

Meyvelerin kan şekerine etkisi ve kalori içerikleri nedeniyle porsiyon miktarına dikkat ederek tüketmek oldukça önemlidir.

2-3 adet hurma=1 porsiyon meyveye eş değerdir.

Şekersiz Lezzetler ve Hurma

Hurma, rafine şekere göre daha düşük kalorili ve besin değeri yüksektir. Şekersiz beslenmeye adım atıldığında hurma kurtarıcı bir besin olmaktadır. Rafine şekeri azaltırken tatlı tattan vazgeçmek istemeyenler için hurma sağlıklı tercih olacaktır.

Çikolata ile kıyasladığımızda yağ ve kalori miktarı da daha düşüktür. Çikolata isteğinin giderilmesi için tercih edebilirsiniz. Fit tatlı yapımında porsiyon miktarına dikkat ederek kullanılabilir.

Şekersiz-Unsuz Brownie

(4 kişilik)

Malzemeler

1/2 su bardağı çiğ badem

1/2 su bardağı çiğ fındık

15 adet çekirdeği çıkarılmış hurma

3 adet gün kurusu

1/4 su bardağı ham kakao

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri mutfak robotu ile karıştırın. Tepsiye yağlı kağıt koyup karışımı yayın. En az 30 dk buzdolabında bekletin. Üzerine bitter çikolata sosu yapabilirsiniz.

Fit Toplar (15 Adet)

18 tane hurma

4 yemek kaşığı şekersiz kakao

4 yemek kaşığı Hindistan cevizi

2 yemek kaşığı keçiboynuzu unu

Hazırlanışı:

Hurmaları çekirdeklerinden ayırın ve ikiye bölün. Hurmaların üzerine keçiboynuzu, kakao, hindistan cevizini koyun, azcık su ilave edip blenderden geçirin. Sonra küçük toplar halinde yoğurun. Üzerine

Hindistan cevizi serperek 2 saat dolapta bekletin. Her biri 60 kalori.