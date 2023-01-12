Arven İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ARVEN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Arven

Arven Cinsiyet: Kız- Erkek

Arven isminin anlamı:

Arven ismi son yıllarda Türkiye'de kız ismi olarak duyulan isimler arasında. Peki, Arven ismi ne demek? Arven ismi ya da Arven kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan kelimeler ya da kişi adları arasında yer almaz. Peki, Arven isminin kökeni ne? Arven ismiyle ilgili bilinenler şöyle:

Arwen ; JRR Tolkien'in Orta Dünya efsanesinde kurgusal bir karakterdir . Yüzüklerin Efendisi romanında yer almaktadır ve yarı elflerden biridir. Bazı yorumlara göre Yüzüklerin Efendisi etkisiyle çevrilmiş hali Arven'dir. Arwen ise Galce'de 'iyi, adil', bazı dillerde ise 'asil bakire' anlamlarına gelir.

; JRR Tolkien'in Orta Dünya efsanesinde kurgusal bir karakterdir . Yüzüklerin Efendisi romanında yer almaktadır ve yarı elflerden biridir. Bazı yorumlara göre Yüzüklerin Efendisi etkisiyle çevrilmiş hali Arven'dir. Arwen ise Galce'de bazı dillerde ise 'asil bakire' anlamlarına gelir. Galce Arwyn ismi kız ve erkekler için kullanılan ve 'ilham perisi' veya 'çok adil', 'çok parlak' gibi anlamlarda kullanılır. Arven isminin kökeni bu kullanım da olabilir. Bazı kaynaklara göre ise Arwyn ismi 'Kraliyet Kızı' anlamına gelir.

ismi kız ve erkekler için kullanılan ve veya gibi anlamlarda kullanılır. Arven isminin kökeni bu kullanım da olabilir. Bazı kaynaklara göre ise Arwyn ismi anlamına gelir. Charlesnames adlı siteye göre kız ismi olarak Arven is a Arwen'in bir formudur. Erkek ismi olarak Arven ise Almanca kökenli Arvin'den gelir. Kızlar için Arven ismi iyi veya adil; erkekler içinse 'insanların arkadaşı', 'kartalın arkadaşı' gibi anlamlar taşır.

adlı siteye göre kız ismi olarak Arven is a Arwen'in bir formudur. Erkek ismi olarak Arven ise Almanca kökenli Arvin'den gelir. Kızlar için Arven ismi erkekler içinse gibi anlamlar taşır. 2003 yapımı olan Danimarka - İsveç - Norveç yapımı Arven filmi, 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde gösterilen filmler arasındaydı. Film, Türkiye'de 'miras' adıyla yer aldı.

ARVEN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyma eğiliminde olan sevgi dolu ve ilgili bir bireysiniz. Adalet ve dürüstlüğe yüksek saygı duyan sorumlu ve güvenilirsiniz. Sanatsalsın. Uyum ve güzellik, öncelikler listenizde üst sıralarda yer alır. Müzik yeteneğiniz var, ancak kendinizi geliştirmek için zamanınızı ayırmanız gerekiyor. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ARVEN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Arven, Frankfurt kökenli Alman heavy metal müzik grubunun adıdır.

Arven ismine benzeyen diğer isimler:

Eren, Beren, Ceren, Evren, Deren, Diren, Polen, Yaren, Ceren, Çimen, Figen, Tijen, Selen, Seren (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: 'A' harfi arkadaşlarından bağımsız tekil düşünür. Bu yüzden bağımsız ve kendi kararlarını kolay alan bir kişiliği temsil eder.

R: R harfi, dayanıklılık ve hırsı temsil ediyor. Herhangi bir aksiliğin üstesinden gelmede üstlerine yoktur.

V: Hızlı karar vermezler. Çoğu durumda duygusallıktan çok akılcı yaklaşırlar.

E: 'E', 5 sayısı ile benzer bir ilişkiye sahiptir ve kişiyi analitik olmaya, cesur olmaya iter.

N: 'N' harfi merakı temsil eder. Bu da yeni keşiflere ve maceralara çok açık olmasını sağlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Mete İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★

ARVEN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: İndigo

Şanslı Numaraları: 3, 5, 13, 28 ve 31

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Ocak

Şanslı Taşı: Kantaşı