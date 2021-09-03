Asya İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ASYA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Asya

Asya Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Asya Güncel Türkçe sözlükte şu anlamla yer alır: Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri. Kişi adları sözlüğünde ise Asya'nın 2 anlamı şu şekilde geçer: 1. Doğu.2. Dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı.



ASYA İSMİNİN ANLAMI

Peki, Asya isminin anlamı nedir? Dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanıdır. Doğu anlamına da gelir. İngilizce'de de Asia ismi yaygın kullanılan bir kadın ismidir. Arapça'da Asiya doğan güneş anlamında kızlara verilen bir isimdir.

ASYA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Asya ismi yaratıcılığı, iddialılığı ve ciddiyeti çağrıştırır. Eylem odaklı, öncü, doğal lider, bağımsız, güçlü iradeli, pozitif, enerjik, girişimci, coşkulu, cesur ve yenilikçidir. Bağımsız, son derece hırslı, yaratıcı ve biraz bencil biridir. Herhangi bir işte yönlendirilmekten veya yardım edilmekten hoşlanmaz, kendi başına yapmayı sever. Bu nedenle baskın liderlik özelliklerine sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ASYA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Asya (Tülay Keçialan)

Asya ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ayla, Asil, Esra, Azra, Asiye, Çiya, İhya, Açelya, Dalya, Darya, Derya, Dünya, Eftalya, Fulya, Füreyya, Haya, Hülya, Kamelya, Lavinya, Liya, Manolya, Oya, Papatya, Reyya, Rüya, Talya, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ASYA İSMİ GEÇİYOR MU?

Asya Türkçede kullanıldığı haliyle Kuran’da geçmemektedir. Asya, Türkiye'de en sık kullanılan isimler arasındadır. Örneğin 2021 yılının ilk 6 ayında İstanbul'da kız bebeklere en çok Zeynep, Asya ve Defne isimleri verildi. Ankara'da kız bebeklerde en çok Zeynep, Asya ve Asel isimleri verildi.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

S: Bu harf içinde bulunduğu isme duygusallık katar. Yoğun duyguları nedeniyle kişinin açık bir zihinle düşünmesine mani olabilir.

Y: İsmin ikinci hecesinde bulunan y harfi kişiye, negatif karakteristik özelliklerini çabalarıyla kendilerini başarılı kılacak özelliklere dönüştürebilme yeteneği kazandırır.

A: İsmin sonunda yer alan a harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Asya İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Satış Pazarlama, Kamu Hizmetleri, Askeriye veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasiteleri çok yüksek kişiler olurlar. İsminin son harfi A olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

ASYA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Asya ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 9, 16, 25 ve 32'dir.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.