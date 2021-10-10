Masal İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MASAL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Masal

Masal Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Güncel Türkçe Sözlüğe göre Masal'ın 2 anlamı şöyledir: 1.Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür. 2. (Mecaz) Boşuna söylenmiş söz:



MASAL İSMİNİN ANLAMI

Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî türe verilen isimdir. Boşuna söylenmiş söz olarak mecaz anlamda da kullanılır. Masal Arapça Arapça mes̱el'den gelmektedir. Türkiye'de kız isimleri arasında yer almaktadır.

MASAL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Masal ismi hırs, onur ve cesareti çağrıştırır. Hem kendisinin hem de çevresindekilerin manevi değerlerine saygı duyar. Değer verdiği insanların görüşlerini çok dikkate alır. Masal ismi, güvenilirliğin ve yeteneğin kıymetini bilenleri kendine çeker, düşüncesiz ve iradesi zayıf insanları ise kendisinden uzak tutar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Masal ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Asel, Asil, Asya, Maya, Hayal, Hazal, Maral, Zuhal, Zülal, Nihal (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA MASAL İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan Masal Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Türkiye'de kız çocukları için kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, içe dönük, duygularını göstermeyen, çalışkan ve sabırlı kişiliklerdir.

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

S: İsmin ikinci harfi olarak yer alan “S” harfi, istikrar ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

A: A harfi numerolojide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde a harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

L: İsmin sonunda yer alan “L” harfi numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Masal İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Takı Tasarımcısı, Gıda Mühendisi, Kalite Kontrol Uzmanı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “M” ile başlayan kişiler, yaşamda karşılarına çıkabilecek maddi zorluklara karşı pratik çözümler üretebilecek karakterde kişilerdir. İsminin son harfi “L” olan kişiler, ancak hazıra konduklarında aradıkları huzura kavuşan kişiler olacaklardır.

MASAL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Masal ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 8, 20, 24 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.