Bebeğinizin zamanında ilerleme gösterip göstermediğini merak etmeniz çok normal. Eğer bu konuda endişeleriniz de varsa sizi nelerin beklediğini bilmek bunları hafifletmeye yardımcı olabilir.

0-3 yaş, erken çocukluk dönemi ve bu dönemin gelişimi, normal kabul edilen geniş bir yelpazeyi içeriyor. Bazı çocuklar diğerlerinden daha erken ya da sonra beceri kazanabiliyor. Prematüre doğan bebekler de bir süre sonra kaybettikleri açığı hızlıca kapatıyorlar. Yeni ebeveynler biraz daha şanslılar çünkü akıllı telefonlarla bebeklerinin gelişimlerini not alabiliyor, ilk söylediği kelimeyi kaydedebiliyor, ilk adımını videoya alıp sevdikleriyle paylaşabiliyorlar. Bu da ellerinde geçmişe dönük doküman olmasını sağlıyor. Şimdi gelelim aşamalara...



YENİDOĞAN

Bebekler doğdukları andan itibaren çevrelerine yanıt vermeye başlarlar. Annesinin kucaklamasıyla sakinleşebilir ya da etrafında duyduğu sesle şaşkına dönebilirler. Bunlar normal bir bebeğin en doğal tepkisidir. Peki başka neler yapabilirler?

• Başını ebeveyninin sesine ya da herhangi başka bir sese çevirebilir.

• Acıkma, uyku, gaz sancısı gibi ihtiyacını ağlayarak belli eder.

• İhtiyaçları giderildiğinde ağlamayı keser, uyur.

• Görüntü ve seslere tepki olarak hareket eder.

• Meme ya da biberona doğru döner ve emmeye başlar.

• Şaşırdığında kol ve bacakları hareket eder.

• Başı bir tarafa döndüğünde, aksi yöndeki kolu bükülür, sonra düzleşir.

• Parmağını avuç içine alır, ayak tabanına dokunulduğunda parmaklarını kıvırır.

• Ebeveyninin sesi ve dokunuşuyla yatışır.

• Sessiz ve dikkatlice yüzleri takip eder, inceler.



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Emmiyorsa, biberonu reddediyorsa, kol ve bacakları belirgin şekilde zayıfsa, sinirliyse ve zor yatışıyorsa...



1 AYLIK

Bebeğinizin parmaklarını içgüdüsel olarak kıvırıp yumruk yaptığını fark ettiniz mi? Ya da yüksek seste nasıl da ürktüğünü? Bu ve buna benzer ilkel refleksler doğduğu andan itibaren olur, büyüdükçe azalır. Bebeğiniz bir aylıkken;

• Yüksek sese şaşırır.

• Ağlamaktan başka sesler çıkarır.

• Ellerini sıkıp yumruk yapabilir.

• Kol ve bacakları her iki tarafa eşit olarak hareket eder.

• Yüzüstü yattığında başını hafifçe kaldırır.

• Annesinin sesini tanır.

• Üzgün olduğunda ebeveyninin sesine cevap verir.

• Müzik gibi hoş bir sesi duyduğunda tepki verir.

• Önüne yerleştirilen parlak nesneye bakar.

• Yüzleri takip eder.



Doktorunuza anlatın

Bir gözü diğerinden farklı bakıyorsa, müzik gibi güzel seslere yanıt vermiyorsa, kol ve bacakları birlikte hareket etmiyorsa...



2 AYLIK

Bebeğiniz başından ayaklarına doğru gelişir. Yürümeyi öğrenmeden başlarını tutabilmelerinin nedeni budur ve ellerini kaldırmadan önce dirseklerini yukarı doğru itebilir. Bunu aklınızda tutun. Bebeğinizin sonraki gelişim adımlarının ne olacağını tahmin etmenize yardımcı olabilir. Bebeğiniz iki aylıkken;

• Acıktığında, bir yeri ağrıdığında ya da yorulduğunda belirgin şekilde çığlık atar.

• Çeşitli sesler çıkarır.

• Konuşuldukça, uyandığında, gülümsendiğinde gülümsemeyle karşılık verir.

• Dikkatini konuşan kimseye çevirir.

• Karın üzeri yatırıldığında başını tutabilir ve hatta kollarını bastırabilir.

• Oturma pozisyonunda tutulduğunda baş kontrolünü sağlar.

• Yumruğunu ağzına götürüp kendini oyalayabilir.

• Yakınlarındaysa ebeveynine bakmak için çaba gösterir.

• Mutlu olduğunda gülümser.

• Sıkıldığında ağlayarak belli eder.

• Yüzleri ve nesneleri yan yana odaklar ve izler.



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Elini fark etmiyor ya da oynatmıyorsa, gözleri aynı yöne bakmıyorsa, elleri ve bacakları birlikte hareket etmiyorsa...



4 AYLIK

Çevreleriyle nasıl etkileşim kuracaklarını öğrenirler. Dikkatinizi çekmek için ağlar, gürültü yapar, ses çıkarabilirler. Yüz üstü yatarken kollarını kaldırmakta daha güçlüdürler. Bebeğiniz dört aylıkken ayrıca;

• Dikkatinizi çekmek için mırıldanır.

• Gülümser, çığlık atar, ağzından tükürüğüyle baloncuklar çıkarır.

• Seslerinize aynı sesle karşılık verir.

• Konuşurken ağzınıza bakar.

• Açlık, yorgunluk ve ağrı için çığlıkları farklıdır.

• Öne ve arkaya yuvarlanabilir.

• Nesnelere ulaşmaya ve onları kavramaya başlar.

• Genellikle oyuncakları iki eliyle kavrar.

• Otururken baş, göğüs kontrolü iyidir, kollarıyla destekler.

• Mutlu olduğunda gülümseyerek, sevgiyle cevap verir.

• Çevredeki sesler tarafından odağı dağılabilir.

• Rutinleri öngörebilir. Örneğin ıslak bebek bezi değişimi için yatırıldığını anlar.

• Oyuncağı yere vurabilir.

• Kendi ellerini kavrar ve inceler.

• Oyuncakları kavrayıp ağzına götürür, onları bakarak keşfeder.



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Düzenli olarak ‘agu’ diyor ama aniden duruyorsa, desteklenen bir durumdayken baş kontrolünü sağlayamıyorsa, insanların odaya ne zaman girdiğini fark etmiyorsa, yakınındaki oyuncaklara dokunmuyorsa, seslere cevap vermiyorsa, daha önce kazandığı becerileri kaybettiğini fark ettiyseniz...



6 AYLIK

Bebeğiniz yeni bir şey yapıyorsa dikkat edin. Gelişmede büyük adımların atıldığı bir aydasınız. Çünkü beynin sol tarafı sağ tarafıyla konuşuyor. Yani bebeğinizin kol ve bacaklarını senkronize hareket ettirdiği ya da oyuncağı bir elinden diğerine geçirebildiği aydasınız. Bunun dışında;

• ‘Ba’, ‘Da’ ve ‘Ga’ ünsüzlerini telaffuz etmeye başlar.

• ‘Bababababa’ diyebilir.

• Kendi adını tanımaya başlar.

• ’Banyo’, ‘yemek’ gibi birkaç sözcüğü anlar.

• Dikkat çekmek, duygularını ifade etmek için sesini kullanır.

• Emekleme pozisyonuna geçmeye başlar.

• Destek ile oturur.

• Ayakta yardım ile durabilir, destek ile yukarı sıçrayabilir.

• Nesneleri almak için parmaklarını kullanır.

• Bildiği yüzleri tanır ve karşılık verir.

• Mutlu olduğunda, zevk aldığında, üzüldüğünde, öfkelendiğinde ifade eder.

• Gitmek istediği yönde hareket eder.

• Oyuncağı yere düştüğünde yere bakar.



Doktorunuza anlatın

Etrafına ilgi duymuyor, nadiren gülümsüyor, çok az göz teması oluşturuyor, destek ile oturamıyor, bir nesneyi bir elinden diğerine geçiremiyor, yemeğini yutmak yerine dışarı püskürtüyorsa...



9 AYLIK

Dünya hakkında yeni bir anlayışa sahiptirler. Anne ya da babayı belli bir zaman göremediğinde sizi özlemeye başlarlar. Ayrılma endişesine kapılabilir, gidişiniz onda sıkıntıya neden olur. Bu kötü gibi görünse de aslında iyidir, düşünmede önemli bir aşamayı işaret eder. Onu güvende hissetmesi için rahatlatmanız gerekir. Bunların yanı sıra;

• Ağzını kapatarak ya da yemeği bitirdikten sonra uzaklaşarak ‘hayır’ der.

• ‘Hayır’ kelimesini anlar.

• ‘Anne’ ya da ‘dada’ der (Ancak sadece ebeveynlerine değil)

• Vedalaşıp ‘güle güle’ diyebilir.

• Nesneleri işaret etmeye başlar.

• Destek olmadan oturur, ayakta kalır ve yürüyebilir.

• Küçük yiyecek parçalarını kavramaya başlar.

• Yabancılardan korkabilir.

• Bakıcısı ayrıldığında üzülebilir.

• Peluş hayvanı ya da battaniyesiyle duygusal bağ kurabilir.

• Objeyi ya da kişiyi göremediği halde bir yerde var olduğu fikrini anlar.

• Siz okurken bir kitabın sayfalarına bakar.

• Ses çıkarmak için sert zemine nesne sürtebilir.



Doktorunuza anlatın

Odadan çıktığınızda hiç tepki göstermiyorsa, irkilme gibi doğuştan gelen refleksleri hala tekrarlıyorsa