Bebeğiniz ilk 12 aylık periyot boyunca sürekli olarak gelişim gösterir. Bu nedenle bebeğin içinde bulunduğu ayla ilgili bilgi sahibi olmak ve gelişim sürecini takip etmek oldukça önemli. Peki 7 aylık bebek gelişimi nasıl olur? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Güncan, 7 aylık bebek gelişimi; 7 aylık bebeğin boyu, kilosu, beslenmesi, muayenesi hakkında tüm merak edilenleri anlattı.

7 AYLIK BEBEĞİN BESLENMESİ NASIL OLMALI?

Bebek 7 aylık olduğunda kahvaltı olarak yumurta sarısı, lor peyniri ve pekmez başlanır.

7-8. aylarda da anne sütü temel besin olarak devam ettirilmelidir, 3 ana öğün ek besin verilmelidir. Ek besinlere alışmış bebeğe püre yerine çatalla ezilerek hafif pürtüklü besinler verilmelidir.

Her öğünde 1 su bardağına yakın ek besin verilebilir.

7 aydan itibaren kırmızı et başlanır, her gün 1 tepeleme çorba kaşığı et verilmelidir. Bu aylardan itibaren, bebeğin kendini beslemeyi öğrenmesi için, mama sandalyesinin tepsisine ufak besin parçaları konarak bebeğin bunları ellerini kullanarak yemesi sağlanmalıdır.

7. aydan itibaren tahıl olarak pirinç, sebze pürelerine eklenebilir, yemeklere zeytinyağı veya tereyağı eklenebilir, pekmez tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Balık ve karaciğer bu aylarda verilebilir.

7 AYLIK BEBEĞİN GELİŞİMİ NASIL OLMALI?

Bebeklere ilk 6 ay ayda bir, 6. aydan itibaren de üç ayda bir tartı, boy ve baş çevresi takibi yapılmalıdır. İlk 6 ayda sağlıklı bir çocuk haftada 150-250 gr, aylık olarak da 600-1000 gr tartı artışı gösterirken 6. aydan itibaren büyümenin kısmen yavaşlaması ile tartı artışı haftada 100-150 gr’a düşer. Bu dönemde kilo alımı azalmasının normal olduğu ailelere anlatılmalıdır.

7 AYLIK BEBEK OYUNLARI / AKTİVİTELERİ

7 aylık iken dönen parçaları olan oyuncaklar her iki ele farklı görevler verdiği için ellerin eş güdümünü arttırır. 7 ay sonrası farklı büyüklükteki nesneler her iki el gelişimini ve parmak becerilerini arttırır. Bu dönemde diş kaşıyıcılar ve ses çıkaran çıngıraklar en uygun oyuncaklardır.

7 AYLIK BEBEK HAREKETLERİ

Bebekler 7. aydan itibaren ters döner, desteksiz oturur, yatarken ayağını ağzına götürür, bir elinden diğer eline eşyayı alır, biberon tutar. Baş baş yapabilir, el çırpma oyununu anlar ve yapar. Tek heceli sesleri ''da-daa'',''ba-baa'',''de-dee'',''ma-maa'' şeklinde tek heceli sesleri çıkarır.

7 AYLIK BEBEĞİN DOKTOR KONTROLÜ VAR MI?

6. Aydan itibaren bebeğinizin herhangi bir problemi yoksa artık 3 aylık kontroller yapılmaktadır. 6.ay, 9.ay ve 12.ay kontrolleri yapılır. Bütün kontrollerde tam detaylı sistem muayeneleri yapılmalı, her kontrolde tartı boy, baş çevresi ölçümleri yapılarak dosyasına ve büyüme eğrilerine işlenmeli, nöromotor gelişmesi açısından baş kontrolü, oturması, ayaklarına basması, dönmesi, sese ve ışığa tepkisi, emekleme, ilk kelimeleri, yürüme izlenmelidir.

İlk diş açısından ağız içi kontrol edilmelidir.

Anemi için hemogram ve idrar yolu enfeksiyonları açısından tam idrar tahlili yapılmalıdır. Bebeğin 6.ayda ve 1 yaşında yapılması gereken aşıları yapılarak muayene tamamlanır.

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