Uzun süre emen bebekler daha az hastalanıyor, hastalansalar bile bu hastalıkları daha hafif atlatıyor. Annenin stresli olması ise emzirmeyi negatif etkiliyor.

Anne-bebek bağının güçlenmesindeki en önemli iletişim kanallarından biri olan emzirme ile ilgili annelerin ve anne adaylarının kafasında pek çok soru var. 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Çelikkol, emzirme konusunda annelere ve anne adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.



Amerikan Pediatri Akademisi, Dünya Sağlık Örgütü ve UNİCEF ise bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmelerini öneriyor. Ancak emzirmenin ne zaman sonlandırılacağıyla ilgili ortak bir karara varılamıyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2 yaşına kadar, Amerikan Pediatri Akademisi ise 1 yaşına kadar emzirilmesini, devamını anne-bebek ikilisine bırakılmasına karar verdi. Türk pediatristleri ise anne sütüne 2 yaşına kadar devam edilmesini öneriyor.

EK GIDALARA 6. AYDAN SONRA BAŞLANABİLİR

Uzman Dr. Bilge Çelikkol anne sütünün ilk 6 ay bebeğin ihtiyaçlarının yüzde 100’ünü karşıladığını belirterek, “Altıncı aydan sonra anne sütü tek başına hızla büyüyen bebeğin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalır, bu yüzden artık ek besinlere başlanmalıdır. Bu dönemden sonra emzirmeye devam edilmesi anne ve bebek arasındaki bağı sürekli kuvvetlendirir ve bebeğin psikolojik gelişimi üzerinde pozitif etki gösterir. Büyüdükçe sosyalleşen bebeğin emme aktivitesi giderek oyun araları, mola ve istirahat halini almaya başlar. Uzun süre anne sütü almış bebeklerin daha az hastalandıkları, hastalansalar bile daha hafif atlattıkları bilinmektedir. Emzirme döneminin uzaması annenin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Emzirmenin gereğinden uzun sürdürülmesinin ise ek gıdalara geçişte zorlanma, taneli yiyecekleri red ve çiğneme yetisinin gelişememesi gibi negatif etkileri olabilir. Emzirmenin ne zaman ve doğru bir şekilde nasıl sonlandırılması gerektiği uzmanlarla beraber belirlenirse emzirme sonlandırılırken yapılan hataların en aza indirilmesi sağlanır. Önemli olan çocukların ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılabilmesidir” diyor.

ZAMANLAMA ÖNEM TAŞIYOR

Emzirmeyi sonlandırma anne ve bebek için doğru zaman ise sorunsuz geçiyor. Memeden kesme dönemi birçok annenin duygusal karmaşa yaşadığı bir süreç. Bu dönemde en az bebek kadar anneler de yıpranıyor. Bu süreçte kararlı davranmak önemli. Kararsızlıklar ve sürekli yeniden başlamalar çocuğu duygusal olarak daha çok zorluyor. Eğer emzirmeyi kesmeyi denediniz ve hiçbir şekilde başarılı olamadıysanız, belki bebeğiniz için emzirmeden kesmek uygun bir zaman olmadığını da unutmamanız gerekiyor.

STRES SÜTÜ ETKİLİYOR

Bebeğin emmemesi, meme başı çatlakları gibi erken dönemde yaşanan bazı problemler kısa süreli emzirmeye ara verilmesine neden olabiliyor. Dr. Bilge Çelikkol, bu dönemleri doktor tavsiyeleriyle en kısa zamanda atlatmaya çalışılması ve emzirmeye dönülmesi gerektiğini hatırlatıyor. “6’ıncı aydan sonra emzirmeyi kesme genellikle yanlış bilgilendirilmekten kaynaklanır. Dişlerin çıktığı dönemde bebeğin ısırması, emmeye ilgisinin azalmasının da emzirmeyi bıraktırma konusunda yanlış bir neden olduğunun altını çizen Çelikkol, “Bebeğin yeterince kilo almadığını düşünen anneler bebeğine sütünün yaramadığı kaygısına kapılır ve yaramayan sütü vermenin bebeğe zarar vereceği düşüncesiyle anne sütünü sonlandırabilir. Halbuki bebeğe bundan daha yararlı daha mucizevi bir besin yoktur. Bebeğe meme dışında bir kaynaktan (biberon) süt, devam sütü almaya alıştırılmamalıdır. Stresli zamanlar, maddi güçlükler, ayrılma, boşanma gibi durumlar emzirmeyi negatif etkileyebilir. Yanlış inançlardan biri de az su içilmesinin sütün azalmasının asıl nedeni olduğu düşünmektir. Oysa bundan çok daha önemlisi annelerin bebeklerini emzirmeleridir. Emzirerek ve sağarak boşaltmalar süt yapım döngüsünü tekrar çalıştırır” diyor.

Emzirmeyi bırakırken dikkat edilmesi gerekenler

İşte bebeğinizin yavaş yavaş emmeyi bırakması ve bırakırken de duygusal bir travma yaşamaması için öneriler: