Hamileliğin ilk ve en heyecanlı sorularından biri: Kız mı olacak erkek mi? Asırlardır dilden dile yayılan efsaneler, bir erkek diyor, bir kız... İnsan hayatının en kıpırtılı döneminin, en merak edilen sorusuna eğlenceli cevaplar arıyoruz.

Yazı: Nihan Bora Sapmaz



Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz an, dünyanın en güzel haberini aldığınız andır. Bir anda kafanıza milyonlarca soru üşüşür. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. O ana kadar belki farklı hayaller kurmuşsunuzdur ama şimdi gerçekle karşı karşıyasınızdır ve ne düşüneceğinizi bilemez bir halde bu kez gerçekleştirmek üzere hayallere devam edersiniz.



Eşinizle ilk konuşmanız ya da aileden gelen ilk sorunun ne olacağını az çok tahmin edersiniz, “Acaba kız mı olacak erkek mi?” İçinizden mutlaka bir cinsiyet geçiyordur ya da kendinizi birine daha yakın hissediyorsunuzdur. Fakat her şey bir kenara, en önemlisi sağlıklı olmasıdır. Siz her ne kadar böyle düşünseniz de, çevrenizdekiler kız ve erkek olasıl��kları üzerine sohbetleri çoktan koyulaştırmıştır.



Bir de yüzyıllardır bitip tükenmeyen bazı efsaneler vardır ki, insanın bazen inanası gelir, bazen “Yok canım daha neler” de diyebilirsiniz. Hamileyken canınızın istediği tatlardan tutun da, göbeğinizin şekline kadar cinsiyet belirlemek mümkün. Ama önce gelin isterseniz, bir tıp uzmanının görüşüne kulak verelim.



Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Flora Çitgez, cinsiyetin nasıl oluştuğuna dair şunları söylüyor: “Bebeğin cinsiyeti, babadan gelen spermin cinsiyle ilgilidir. Kadında X kromozomu, erkekte ise hem X hem Y kromozomu bulunur. Şayet erkekten gelen X kromozomu ise iki X’in buluşması sonucu kız bebek olur. Erkekten gelen Y ise, X ve Y kromozomunun buluşması sonucunda bebeğin cinsiyeti erkek olur.” 14’üncü hafta ile 16’ncı hafta arasında cinsiyetin belirlendiğini söyleyen Op. Dr. Çitgez, cinsiyetin en net anlaşıldığı zamanı şöyle anlatıyor: “Gebeliğin 12’inci haftasından sonra vajinal ultrason ile, 16’ncı haftadan sonra ise karından baktığımız ultrason sayesinde bebeğin cinsiyetini görebiliyoruz. Tabii bu noktada bebeğin pozisyonu da bunu görmemize imkan vermeli. Ayrıca kullanılan ultrason cihazının kaliteli ve doktorun da deneyimli olması önemli.”



Bilimsel açıklamamızı da verdikten sonra gelelim eğlenceli bölüme. Yıllardır efsane dediğimiz, bazen tutan bazen tutmayan, hiçbir şekilde kanıtlanmamış ama özellikle anne adaylarını oldukça heyecanlandıran varsayımlara buyurun.



Çin ve Maya Takvimi

Çin Takvimi, bebeğiniz için hazırlık yaparken hayata geçirmeniz gereken bir yöntem. Diğer efsanelere göre de en çok inanılan yöntemlerden biri. Çin Takvimi’nde hamileliğinizi yaşınız ve hamile kalacağınız aya göre planlarsanız bebeğinizin cinsiyetini belirlemeniz mümkün. İnternette bu takvime bakıp çeşitli hesaplamalar yapabilirsiniz. Mayaların da bebeğin cinsiyetini gösteren bir inanışı var. Eğer anne adayının ve bebeğin doğum yıllarının her ikisi de tek ya da çift ise, bu durum bebeğin kız olacağı anlamına geliyor. Biri çift biri tek ise, erkek bebeğe işaret ediyor.



Bedendeki gelişmeler ne diyor?

Hamilelik demek her anlamda değişmek demek. Bunun başında da fiziki değişimler geliyor tabii. Bu değişimlerden bazılarının da bebeğin cinsiyetine dair bilgiler verdiği söyleniyor. Örneğin hamileliğinizle birlikte cildinizdeki sivilce sayısında bariz bir artış varsa, bu erkek bebek geliyor demek. Şayet ayaklarınız hiç olmadığı kadar üşüyorsa, bu da yine erkek bebeğin ayak sesleri... Eğer saçlarınız hiç olmadığı kadar hızlı uzuyor ve elleriniz sık sık kuruyorsa bu da küçük bir beyefendiye işaret ediyormuş. Karnınızın şekli de cinsiyete dair bilgiler veriyor olabilir. Göbeğinizin ağırlığı aşağı doğruysa erkek, yukarı doğruysa kız bebek geliyor demekmiş. Hamileliğin ilk ayları, kimine göre diğer günlerden farksız ama birçoğuna göre zorlu geçen, bulantılı günler... Bu bulantıların da cinsiyete dair bilgiler verdiği söyleniyor. Mideniz çok bulanıyorsa kız, bulantılarınız az ise erkek bebek deniliyor.



Heyecanlı oyunlar

Şimdi bahsedeceğimiz oyunda bir anahtar ve bir arkadaşa ihtiyacınız var. Arkadaşınız bir anahtarı sizin önünüze koyacak ve sizin bu anahtarı elinize nasıl aldığınız, bebeğinizin cinsiyeti hakkında size ipucu verecek. Eğer anahtarı alt bölümünden tutarsanız kız, üst bölümünden tutarsanız erkek bebek sizi bekliyor. Bir diğer oyunda da bir arkadaşınıza ve bir de alyansınıza ihtiyacınız olacak. Bir yere uzanın ve arkadaşınız alyansınızı bir ipe bağlasın. Sonra karnınızın üstüne doğru sarkıttığı yüzüğün sallanma şekline bir bakın. Şayet yüzük ileri geri hareket ederse bebeğiniz erkek, yüzük yuvarlak çizerse kız olacak deniliyor.



Yemeklerden işaretler

Hamileyken canınızın tatlı ya da ekşi istemesi, cinsiyet ile ilgili belki de en yaygın inanışlardan biri. Canınız aşırı derecede ekşi ya da tuzlu yiyecekler istiyorsa, karnınızda bir kız bebek var. Fakat tatlı da tatlı diye tutturuyorsanız, tatlı bir erkek bebek sizi bekliyor demek. Sarımsak sever misiniz bilmiyoruz ama bir diş sarımsak yiyip bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek istemez misiniz? Bu eğlenceli tahminde sarımsağı yedikten sonra eğer teninizde sarımsak kokusu kalıyorsa erkek, kalmıyorsa kız bebeğiniz olacak. Tüm bu efsaneler hamilelik sürecinin en tatlı oyunları. Hayatınıza yepyeni bir bireyin en önemlisi sağlıklı şekilde katılması, şimdiye kadar bildiğiniz her şeyi size unutturacak; emin olabilirsiniz.