Bebeğime kim bakacak?

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Çocuk sahibi olmaya karar verdiyseniz ve çalışan bir anneyseniz, en büyük sorunlarınızdan biri, hatta en önemlisi, siz işe döndükten sonra miniğinize kimin bakacağıdır. İşte seçeceğiniz ihtimale göre yaşayabileceğiniz sorunlar, avantajlar, uzmanların önerisi ve bu ikilemde kalıp kararını veren anne-babaların görüşleri...

Yazı: Elif Girgin



‘Sen yeter ki doğur, biz bakarız…’ Çok tanıdık geldi, değil mi? Evlendikten bir süre sonra, genellikle aile büyüklerinizden duyduğunuz bu cümlenin, ‘biz bakarız’ kısmı ‘bir şekilde büyür nasıl olsa’ ile eş değerdir çoğu zaman ve asıl anlatılmak istenen sizi çocuk yapmaya teşvik ederek, torun özlemini gidermektir. Gerçekten torununa bakmak için can atan yok mudur? Vardır elbette ama çocuk doğduktan sonra köşesine çekilen de az değildir! Siz de eğer aile büyükleriniz hayattaysa ve sağlıklıysa; anneanne, babaanne, aileden biri ya da bakıcı seçenekleri arasında gidip gelirsiniz. Tabii ki ideali, bir çocuğa annesinin bakmasıdır ama çalışan anneler için bu genellikle 6 ay-1 yıl ile sınırlıdır. Sizi bekleyen bir işiniz varsa, çalışmak istiyorsanız ya da çalışmanız gerekiyorsa, çocuğa biri bakmalı! Ama kim?



Anneanne mi babaanne mi?

Anneanne ve babaannenin ikisi de bakmaya hevesliyse, kim bakacak sorunu yaşayabilirsiniz! Eşiniz annesinin bakmasını ister, siz de doğal olarak kendi annenizin... Biri bakmaya gönüllü diğeri değilse de, ‘Senin annen neden bakmıyor?’ gerilimleri yaşanabilir. İkisi birden dönüşümlü bakıyorsa, çocuk farklı alışkanlıklar arasında gidip gelebilir.



Nerede bakılacak?

Kim bakacak aşamasını geride bıraktıysanız ve anneanne-babaanne seçeneklerinden birinde karar kılmayı başarabildiyseniz, bir de çocuk nerede bakılacak sorunu sizi bekliyor! Zira, aile büyükleri ‘kendi düzenleri bozulmasın’ diye çocuğu sizin onlara götürmenizi isteyecek, ama siz de ‘çocuğun düzeni bozulmasın’ diye onların gelip, sizin evinizde çocuğunuza bakmasını isteyeceksiniz. Bu bir taktik savaşı. Kimin galip geleceği ise şartlara bağlı tabii!



Bakıcı

Çocuğunuza siz ya da aile büyüklerinden biri bakamıyorsa, kreş çağına gelene kadar tek seçeneğiniz kalıyor demektir, bakıcı! Onun da iyisini bulabilmek zor tabii! Öncelikle gündüzlü mü, yatılı mı buna karar vermeniz ve bütçenizi buna göre ayarlamanız gerekiyor. Profesyonel bakıcı bulan firmalardan faydalanabilir ya da eş dosttan iyi bir bakıcı önermelerini isteyebilirsiniz. Profesyonel bakıcı olmasa da çocuk bakımından anlayan, çocuğunuzu güvenle emanet edebileceğiniz ‘komşu teyzeler’ de düşünebileceğiniz alternatifler arasında. Profesyonel bakıcı hizmetleri veren firmaların da gerçekten iyi araştırılması gerekiyor. Genellikle yabancı uyruklu kişileri çalıştıran firmalardan gelen bakıcıların 10 dolar fazlasına iş bulunca kısa vadede sizi yüzüstü bırakıp gitmek gibi bir alışkanlıkları olabiliyor maalesef! Bu konuda referansları dinlemekte fayda var.



Çocuğa sizin evinizde bakılıyorsa…

Anneanne, babaanne ya da bakıcı… Çocuğunuza sizin evinizde bakılıyorsa, kendi mutfak ve ev düzeninizden bir süreliğine feragat etmeniz gerektiğini de unutmayın! Çünkü eve her gelen kendi düzenini oluşturmaya çalışacak ve raflarda olmasına alıştığınız su bardaklarını çekmecelerde bulabileceksiniz!



