Bebeğimle Elele çıktı!

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Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı bayilerde

Annelerin ve anne olmaya hazırlananların dergisi Bebeğimle Elele, yeni sayısıyla bayilerdeki yerini aldı.

Yeni sayıda neler mı var?

Elif Gönlüm'ün iki oğlu ve basketbolcu eşi Kerem Gönlüm ile evliliğini anlattığı özel röportaj, ilkbahar-yaz çocuk modası, katı gıdaya geçiş rehberi, mama sandalyesi önerileri, anneleri deli eden cümleler, emziren anneler için beslenme önerileri dergide yer alan konulardan bazıları.

Mevsim sebze ve meyveleriyle 25 Besleyici ve Vitaminli Püre kitabı da dergiyle birlikte hediye!