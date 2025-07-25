Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın gurur günü: Oğlu Utkan Yalçınkaya mezun oldu

Şefin bu içten paylaşımı kısa sürede büyük ilgi topladı. Takipçileri ve sevenleri, "Hem yakışıklı, hem başarılı", "Babasının izinden gidiyor", "Maşallah, yolu hep açık olsun" gibi yorumlarla ünlü şefin oğlunun mezuniyet mutluluğuna ortak oldu.