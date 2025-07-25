Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın gurur günü: Oğlu Utkan Yalçınkaya mezun oldu
MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, bu kez oğlu Utkan'ın mezuniyet töreniyle gündeme geldi. Ünlü şef, gastronomi bölümünden mezun olan oğluyla yaşadığı gurur dolu anları takipçileriyle paylaştı.
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Sert üslubu ve MasterChef'teki dikkat çeken yorumlarıyla tanınan Mehmet Yalçınkaya, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla gündeme geldi.
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Ünlü şef, oğlu Utkan'ın gastronomi bölümünden mezuniyet sevincini takipçileriyle paylaştı.
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Yalçınkaya, gurur dolu anlarını şu sözlerle ifade etti:
"Bugün gurur verici bir gün. Aslanım, sevgili oğlum Gastronomi mezunu oldu. Bizim için büyük gurur. Ailede artık diplomalı aşçımız var. Yolun açık olsun evlat, yolun bahtın açık olsun."
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Şefin bu içten paylaşımı kısa sürede büyük ilgi topladı. Takipçileri ve sevenleri, "Hem yakışıklı, hem başarılı", "Babasının izinden gidiyor", "Maşallah, yolu hep açık olsun" gibi yorumlarla ünlü şefin oğlunun mezuniyet mutluluğuna ortak oldu.