Gözümüzden bile sakındığımız bebeğimiz için, evdeki hazırlıkları tamamladık. Odası hazır, oyuncakları, giyecekleri, yatağı, yastıkları, örtüleri, havluları, bebek küveti, patikleri… Evin yeni bireyi için her şeyi hazır ama ya evdeki hijyen şartları da bebek için hazır mı? İşte, standart bir evde yetişkinler için hiç de sorun olmayan ama bebekler için büyük risk oluşturabilecek hijyen sorunları hakkında bilmeniz gereken çok önemli detaylar.

Bebeklerimizi gözümüzden bile sakınıyor olmamız garip bir durum değil. Anne babaları olarak onları 9 ay heyecanla bekledikten, sağlığının ve rahatının yerinde olması için her şeyi yaptıktan sonra artık onu kucağımıza alıp da eve gelince, aynı koruma şartlarında üzerine titrememiz çok doğal bir sonuç.



Onun rahat etmesi için, daha doğumdan çok önce hazırlıkları da bitirdik. Yatağını, kıyafetlerini, oyuncaklarını, yaşam alanlarını hazırladık. Ama önemli bir riski de gözden kaçırmayalım. Pek çok ev, yetişkinler için lafı bile edilmeyecek ama bebeklerin sağlığını bozabilecek sağlık riskleri ile doludur.



Bir evi sabahtan akşama kadar yıkayıp paklayabilirsiniz ama yine de evin havasında asılı kalan, serbestçe dolaşan pek çok partikülü temizleyemezsiniz. Hatta çoğu zaman, temizlik yaparken, yere inmiş olan pek çok mikrobu, bakteriyi, partikülü de yeniden havalandırıp başka yerlere taşırsınız. Pencereyi açtığınızda eve sadece temiz hava girmez. Aynı zamanda sağlığa zararlı olan baca dumanı, egzoz partikülleri, alerji yapabilen polenler ve hatta endüstriyel bacalardan sızan emisyonlar da evin havasına dahil olur. Yetişkinler olarak bile bu sağlıksız hava nedeniyle sorun yaşayabilirken, henüz bağışıklık sistemi oluşmamış ve dünyaya karşı çok kırılgan olan bebeğimizin, bu sorunlu havayı teneffüs etmesi ağır sorunlar yaratabilir.



Bu nedenle, bebeğimizi eve getirirken, evdeki hijyenin de tam anlamıyla sağlandığından emin olmamız gerekiyor.



Havadaki partikülleri temizleyerek solunabilir temiz bir hava yaratmak için, Dyson Pure Hot Cool hava temizleme ve ısıtma/soğutma cihazını tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında odayı soğutan, kış aylarında da ısıtmayı sağlayan bu cihaz aynı zamanda 350 derece dönen fanıyla, filtrelerinden geçirip temizlediği havayı tekrar odaya vererek, odadaki havanın temizlenmesini sağlar. Bu da bebeğimiz için daha rahat nefes alacağı, daha sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir gelişim sağlamak demektir.



Yine, temizlik aşamasında yerdeki kiri, tozu, partikülleri, bakterileri, virüsleri güçlü bir vakuma yutarken, bir yandan da tekrar havaya vermemesi için, yüksek teknolojili filtreleriyle güçlü bir temizlik sağlayan, Dyson V11 Absolute Dikey Şarjlı Elektrikli Süpürge modelini de incelemenizi tavsiye ederiz. Normal elektrikli süpürgeler, yerdeki tozu çekip alırken, sadece belli boyuttaki tozları torbasında biriktirir, küçük partikülleri ise tekrar havaya karıştırarak saatlerce odada asılı kalmasına ve hatta solunum yollarımıza geçmesine neden olur.



Öte yandan, yeni doğum yapmış bir annenin, temizlik konusunda enerjisinin ve zamanının kalmayacağının da farındayız. Bu durumda, siz günlük hayatınıza devam ederken, kendi kendine evde dolaşıp birkaç dakika içinde süpürme işini otonom olarak halleden, akıllı süpürge seçeneğini de düşünebilirsiniz. Irobot Roomba 605 modeli bu konuda dünya çapında başarısını kanıtlamış çok başarılı bir ürün. Her gün belirlenen saatler içinde, şarj istasyonundan çıkıp, tüm evi temizledikten sonra yine kendi kendine şarj istasyonuna dönüp kendini şarja alan bu akıllı süpürge sayesinde, zamanınızı bebeğinize daha fazla ayırabilirsiniz.