Bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman yapılmalı?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Elvan Yalçın anlatıyor...

Bebeklerin ilk göz muayenesi ne zaman yapılmalı?

Erken doğmuş bebeklerde doğumdan sonraki 4-6 hafta arasında mutlaka göz muayenesinin yapılması gerekiyor. Muayene, birçok göz hastalığına, zamanında tanı konması ve başarılı tedavi olanağı sağlaması açısından önemli. 0-16 yaş grubundaki çocukların mümkünse doğumdan hemen sonra, değilse 6-12 aylıkken, okula başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz muayenelerinin yapılması gerekiyor.



Çocuklardaki göz hastalıkları

Göz tembelliği, şaşılık, miyopi, hipermetropi ve astigmat çocuklarda en sık görülen sorunlardır.

• Göz kayması

• Göz kapağı düşüklüğü, göz yaşarması

• Çapaklanma

• Şişlik

• Bir gözü kapayarak bakma

• Çok yakından okuma

• Televizyonu yakından izleme

• Gözlerini kısarak bakma

• Okuduğu yeri kaçırma

• Okuduğu yeri belirlemek için parmak kullanma

• Baş ağrısı

• Sakarca davranış

• Dalgınlık

• Başı bir yana eğerek bakma

• Sık sık gözleri kaşıma

• Bebek üç aylık olmasına rağmen bakışları odaklayamama

