Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Elvan Yalçın anlatıyor...
Bebeklerin ilk göz muayenesi ne zaman yapılmalı?
Erken doğmuş bebeklerde doğumdan sonraki 4-6 hafta arasında mutlaka göz muayenesinin yapılması gerekiyor. Muayene, birçok göz hastalığına, zamanında tanı konması ve başarılı tedavi olanağı sağlaması açısından önemli. 0-16 yaş grubundaki çocukların mümkünse doğumdan hemen sonra, değilse 6-12 aylıkken, okula başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz muayenelerinin yapılması gerekiyor.
Çocuklardaki göz hastalıkları Göz tembelliği, şaşılık, miyopi, hipermetropi ve astigmat çocuklarda en sık görülen sorunlardır.
• Göz kayması
• Göz kapağı düşüklüğü, göz yaşarması
• Çapaklanma
• Şişlik
• Bir gözü kapayarak bakma
• Çok yakından okuma
• Televizyonu yakından izleme
• Gözlerini kısarak bakma
• Okuduğu yeri kaçırma
• Okuduğu yeri belirlemek için parmak kullanma
• Baş ağrısı
• Sakarca davranış
• Dalgınlık
• Başı bir yana eğerek bakma
• Sık sık gözleri kaşıma
• Bebek üç aylık olmasına rağmen bakışları odaklayamama