Çocuğunuzun Güneş burcu, yani doğum gününe göre hemen hesapladığımız burcu babayı nasıl tanımladığının ve onu nasıl görmek istediğinin ana hatlarını da gösteriyor.

KOÇ: Girişimci, cesaretli



BOĞA: Daha sakin, stabil, maddi-manevi şartları korumak isteyen



İKİZLER: Entelektüel, ticarete, bilgiye sahip



YENGEÇ: Daha koruyucu, yumuşak



ASLAN: Yaratıcı ve yönetici



BAŞAK: Çalışkan, tertipli, düzenli ve verim konusunda muhteşem



TERAZİ: İlişkilere önem veren, ilişkiler üzerinden ilerleyen



AKREP: Dediklerini geri almayan, sabit, istikrarlı, hedefe kilitlenen



YAY: Kişisel gelişime önem veren, uluslararası konuların içinde



OĞLAK: İş adamı, kuralları kaideleri olan



KOVA: Sıra dışı, pozitif anlamda inişi çıkışı bol, sürprizli



BALIK: Fedakar, hassas yumuşak







MESLEK SEÇİMİNDE İPUÇLARI

Astroloji Uzmanı Asude Argun, "Kişisel astroloji haritasında ayrıca çocuk kendini nasıl tanımlıyor, o tanıma göre hangi meslekleri seçebilir gibi soruların yanıtlarınada bakabiliriz. . El becerisi mi, entelektüel zekası mı, insanlarla ilişkisi mi, yönetsel kabiliyeti mi ön planda? Bunu fark edince ona uygun mesleklere yönelmesini destekleyebiliriz. Artık birçok meslek var günümüzde ve yönlendirmek daha kolay. Ancak çocuğunuzun haritasına hiç bakmasanız dahi 2-3 yaşlarında o size belirtiler verir. Neyle oynuyorsa bir gün onu yapacaktır. Sadece evde gözlemlemeyim. Belki okulda ya da başka bir yerde gösteriyordur becerisini... Ne de olsa bazı işler evde yapılmaz" diyor.