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Çocuğunuzun Güneş burcu babasını nasıl tanımlıyor?

Çocuğunuzun Güneş burcu, yani doğum gününe göre hemen hesapladığımız burcu babayı nasıl tanımladığının ve onu nasıl görmek istediğinin ana hatlarını da gösteriyor.

KOÇ: Girişimci, cesaretli

BOĞA: Daha sakin, stabil, maddi-manevi şartları korumak isteyen

İKİZLER: Entelektüel, ticarete, bilgiye sahip

YENGEÇ: Daha koruyucu, yumuşak

ASLAN: Yaratıcı ve yönetici

BAŞAK: Çalışkan, tertipli, düzenli ve verim konusunda muhteşem

TERAZİ: İlişkilere önem veren, ilişkiler üzerinden ilerleyen

AKREP: Dediklerini geri almayan, sabit, istikrarlı, hedefe kilitlenen

YAY: Kişisel gelişime önem veren, uluslararası konuların içinde

OĞLAK: İş adamı, kuralları kaideleri olan

KOVA: Sıra dışı, pozitif anlamda inişi çıkışı bol, sürprizli

BALIK: Fedakar, hassas yumuşak



MESLEK SEÇİMİNDE İPUÇLARI
Astroloji Uzmanı Asude Argun, "Kişisel astroloji haritasında ayrıca çocuk kendini nasıl tanımlıyor, o tanıma göre hangi meslekleri seçebilir gibi soruların yanıtlarınada bakabiliriz. . El becerisi mi, entelektüel zekası mı, insanlarla ilişkisi mi, yönetsel kabiliyeti mi ön planda? Bunu fark edince ona uygun mesleklere yönelmesini destekleyebiliriz. Artık birçok meslek var günümüzde ve yönlendirmek daha kolay. Ancak çocuğunuzun haritasına hiç bakmasanız dahi 2-3 yaşlarında o size belirtiler verir. Neyle oynuyorsa bir gün onu yapacaktır. Sadece evde gözlemlemeyim. Belki okulda ya da başka bir yerde gösteriyordur becerisini... Ne de olsa bazı işler evde yapılmaz" diyor.

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