KOÇ: Girişimci, cesaretli
BOĞA: Daha sakin, stabil, maddi-manevi şartları korumak isteyen
İKİZLER: Entelektüel, ticarete, bilgiye sahip
YENGEÇ: Daha koruyucu, yumuşak
ASLAN: Yaratıcı ve yönetici
BAŞAK: Çalışkan, tertipli, düzenli ve verim konusunda muhteşem
TERAZİ: İlişkilere önem veren, ilişkiler üzerinden ilerleyen
AKREP: Dediklerini geri almayan, sabit, istikrarlı, hedefe kilitlenen
YAY: Kişisel gelişime önem veren, uluslararası konuların içinde
OĞLAK: İş adamı, kuralları kaideleri olan
KOVA: Sıra dışı, pozitif anlamda inişi çıkışı bol, sürprizli
BALIK: Fedakar, hassas yumuşak
MESLEK SEÇİMİNDE İPUÇLARI
Astroloji Uzmanı Asude Argun, "Kişisel astroloji haritasında ayrıca çocuk kendini nasıl tanımlıyor, o tanıma göre hangi meslekleri seçebilir gibi soruların yanıtlarınada bakabiliriz. . El becerisi mi, entelektüel zekası mı, insanlarla ilişkisi mi, yönetsel kabiliyeti mi ön planda? Bunu fark edince ona uygun mesleklere yönelmesini destekleyebiliriz. Artık birçok meslek var günümüzde ve yönlendirmek daha kolay. Ancak çocuğunuzun haritasına hiç bakmasanız dahi 2-3 yaşlarında o size belirtiler verir. Neyle oynuyorsa bir gün onu yapacaktır. Sadece evde gözlemlemeyim. Belki okulda ya da başka bir yerde gösteriyordur becerisini... Ne de olsa bazı işler evde yapılmaz" diyor.