Duygusal zeka, anne karnında gelişiyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çocuklarda duygusal zeka anne karnında gelişmeye başlıyor. İlk aylarda ağlayarak iletişim kuran bebeklerin 6 ay sonrasındaki tepkileri gülme, korkma ve yabancı görme şeklinde oluyor.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Duygu Gözen, çocuklarda duygusal zekanın anne karnında gelişmeye başladığını belirterek, "İlk aylarda ağlamayla iletişim kuran bebekler, 6 ay sonrasındaki tepkileri gülme, korkma ve yabancı görme gibi şekil alır" dedi.



Zihinsel gelişimde aileler etkin rol oynuyor!

Çocukların gelişiminde en önemli faktörün ebeveynler olduğunu kaydeden Gözen, "Çocuğunuzu sevin ve onunla konuşun. Davranışlarını değerlendirin. çocuğunuzla müzik dinleyin, kitap okuyun ve ailece yemek yemeye özen gösterin. Kurallarınızı çocuğunuza danışarak ortaklaşa belirleyin. Birlikte en az 15 dakika kesintisiz zaman geçirin. Her zaman 'evet' yanıtı vermeyin. Çocuğunuza verdiğiniz diğer seçenek 'hayır' yanıtının nedenlerini onunla paylaşın. Başarılarını övün ve gurur duyduğunuzu hissettirin" şeklinde konuştu.



"Duygusal zeka, anne karnında gelişmeye başlar"

Gözen, çocuklarda duygusal zekanın anne karnında gelişmeye başladığını belirterek, "İlk aylarda ağlamayla iletişim kuran bebeklerin 6 ay sonrasındaki tepkileri gülme, korkma ve yabancı görme gibi şekil alır. Çocuğun zihinsel gelişimindeki en büyük faktörü, aile bireylerinin kendi aralarında geliştirdikleri iletişim belirler. Zeka gelişimi çevre etkisine bağlı şekillenir ve teknoloji bu bağlamda çocuk üzerinde etkilidir. Çocuğun gelişim safhasında özellikle iki yaşına kadar teknolojiye alışmaması gerekir. İki yaşından sonra ise ebeveyn gözetiminde olması yararlı olacaktır" diye konuştu.



(AA)