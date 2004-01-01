Bebeğinizi kucağınıza almanıza sadece birkaç ayınız kaldıysa ve siz ‘bebekli ev’ olayına tamamen Fransız iseniz, evi bebeğe hazırlamak için biraz yardım almanızda sakınca yok. Bebek doğduktan sonra ortalık iyice karışacak ve yapmanız gereken milyonlarca işiniz olacak. Belki bizim önerilerimiz işin ev kısmını az da olsa kolaylaştırıp sizi rahatlatabilir.

Yazı: Besray Köker



Bebeğinizin dünyaya gelmesiyle birlikte hayatınız değişeceği gibi ev yaşantınız da dönüşüme uğrayacak. İlk bir yılda onun konforu için yapabileceklerinizi, güvenliği için alacağınız önlemleri ve hayatınızı kolaylaştıracak basit tüyoları oda oda sıraladık.



• Bebek odasını, kendi yatak odanızın yakınında konumlayın. Gece boyunca onu beslemek ve uyutmak zorunda olacaksınız. Tabii sabah işe gidecek babanın da uykusunu alması önemli. Bu noktayı da atlamayın.



• Onun odasının veya bir süre sizinle uyuyacaksa sizin yatak odanızın cadde gürültüsünden uzakta olmasına özen gösterin. Onun kadar sizin de uykuya ihtiyacınız olacak. Hatta perdeleri de koyu renkte yaptırın, gereksiz ışık uykunuzu bölmesin.



• Doğumdan önce yeni kıyafetleri mutlaka 30 oC’de sabun tozu ya da organik bebek deterjanı ile yıkayın. Ütüledikten sonra dolaba yerleştirin.



• Oyuncak kutu ve sandıkları ya kapaksız olması ya da kapak açıldığında yukarıda sabit kalması, parmaklarını sıkıştırmaması için önemli.



• Evcil hayvanlarınızın sizin gözetiminizde değilken, odaya girmelerini istemiyorsanız kapıya ayrıca tel kapı taktırabilirsiniz. Böylelikle eğer bebek telsiziniz yoksa ağladığında da onu rahatça duyabilirsiniz.







Mutfak

• Temizlik malzemelerini tezgah altından kaldırın. Bunları bir süreliğine yukarıdaki dolaplara yerleştirin. Eğer burada bulundurmaktan başka seçeneğiniz yoksa dolap kapaklarına çocuk kilidi takabilirsiniz.



• Evin gizli köşelerinde de olsa bir süreliğine haşere tabletlerini ortadan kaldırın. Emeklerken nerelerde neler bulabileceklerini kesinlikle tahmin edemezsiniz.



• Ankastre ve boy hizasında olmadığı durumlarda, fırınınız çalışır durumdayken kapağının kilitli olduğundan emin olun. Fırın kapağı için ayrıca kilit satın alabilirsiniz.



• Hem sizin hem de bebeğinizin güvenliği için tava ve tencereler, ocağın üzerindeyken saplarını duvara doğru çevirerek kullanın.



• Ufak boyutlu magnetleri ulaşamayacakları yükseklikte tutmak yerine buzdolabından bir süreliğine kaldırın. Düşebilirler, kırılabilirler ve bebekler için risk oluşturabilirler.







Banyo

• Küvette, lavaboda hatta kova veya leğende su bırakmayın. Çok az hacimler dahi hayati risk taşıyabilir.



• Klozet kapaklarına kilit takın.



• Her türlü reçeteli ve reçetesiz ilacı, vitamini ve kozmetikleri bebeklerin ulaşabileceği yerlerde bulundurmayın.



• Haşlanmalara karşı şebeke suyunun sıcaklığını 48oC olarak ayarlayın.



• Bebeğinizin kendini kazara da olsa banyoya kilitlemesini engelleyecek önlemler alın.



• Temizlik malzemeleri ve kimyasalları ulaşamayacağı yerlere kaldırın. Yüksekte olsalar dahi çocuk kilidi kullanın.



• Bebek eve geldikten sonra çokça ziyaretçiniz olabilir. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş fırçası ve diş macunu gibi temel ihtiyaçları önceden yedekleyebilirsiniz.







Salon

• Tüm elektrik prizlerine emniyet kapağı yerleştirin.



• Sadece salonun değil tüm evin zeminini kontrol edin. İğne, düğme, boncuk, madeni para ve bebeğin ağzına götürebileceği tüm küçük nesnelerden zemini arındırın.



• Açıktaki tüm elektrik kablolarını sabitleyin, uzun olanları toparlayıp bağlayın.



• Yoğunlukla dolaştığınız alanlardan keskin cisimleri uzaklaştırın.



• Ev içinde merdiven varsa başına ve sonuna güvenlik parmaklığı yerleştirin. Hatta trabzanlara güvenlik filesi yerleştirebilirsiniz.

• Bazı salon bitkilerinizle bir süreliğine vedalaşmanız gerekebilir. Poinsetya veya süsen gibi zehirli olanları özellikle bulundurmayın. Havayı temizleyen türler kalabilir.

• Kitaplıkları ve alçaktaki rafları sabitleyin. Kitapların devrilmesine karşı kütüphaneye kapak da yaptırabilirsiniz.

• Cam kenarlarına üzerlerine tırmanabilecekleri mobilyalar yerleştirmeyin. Pencerelerde emniyet kilidi bulundurun.

• Elektrik süpürgenizin HEPA filtreli olmasına özen gösterin.

• Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerek! Bebek monitörü, bebek telsizi gibi cihazlar ondan ayrı kaldığınız zamanlarda sizi acil durumlara karşı uyaracak.



