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Ah o korku! Bebeğiniz doğduğu andan itibaren ‘ya ateşlenirse’ endişesi... ‘Nasıl davranacağım, ne yapacağım, ateşi nasıl düşüreceğim, ilaç kullanmalı mı?’ soruları...

Hazırlayan: Elif Girgin



Çocuğunuz ateşlendiğinde soğukkanlılığınızı korumak, nasıl davranacağınızı pratikte olmasa bile teoride bilmek işinizi kolaylaştırabilir. İşte, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Bıçkıcı’nın verdiği bilgiler doğrultusunda hazırladığımız ateşle mücadele rehberi!



ATEŞİ TANIYALIM

Vücut ısısının normalden fazla artmasına ateş deniliyor. Ateşin vücuda zararlı olduğu düşünülse de ateş aslında bağışıklık sisteminin en önemli savunma mekanizmalarından biri. Ateşin kaç derecede tehlikeli olduğuna gelince...

• Koltuk altı ölçümlerinde 37 °C’ye kadar ateş normal sayılıyor.

• 37-38 °C ateşe ‘subfebril’ ateş deniyor. Genellikle önemli bir olaya işaret etmeyen bir vücut ısı artışıdır. Ancak ateşli havale öyküsü olan çocuklarda bu derecelerde bile önlem alınması şart.

• 38 °C ve üstü ise gerçek anlamda ateş olarak kabul ediliyor ve müdahale gerektiriyor. Bu noktada aslında korkulan ateş değil, ateşe neden olan hastalıklar.



SIVI KAYBI ATEŞE NEDEN OLABİLİR

Bebeklerde özellikle ilk aylarda enfeksiyon gibi bir durum olmadığında da ateş yükselebiliyor. Vücuttan sıvı kaybı olduğunda ya da yeterli sıvı alınamadığında bebeklerde dehidratasyon ateşi denilen vücut ısı artışı oluyor. Tedavi için sadece sıvı (anne sütü, mama, su) verilmesi ateşi düşürüyor. Yine bebeklerde ortam ısısına karşı kendini koruyabilecek ısı regülasyonu tam gelişmediğinden yüksek sıcaklıkta, ateş artabiliyor.



ATEŞİN NEDENİ ENFEKSİYON OLABİLİR

Ateşte ilk akla gelebilecek olan durum, enfeksiyon. Çünkü bakteriyel enfeksiyonlar sıklıkla 38 °C üzerinde ateş yapıyor ve 41 °C’ye kadar çıkabiliyor. Eğer ateşin sebebi bakteriyel enfeksiyon ise tedavi edilmeden düşmesi pek mümkün olmuyor. Hatta ilerleyerek daha ağır duruma yol açabiliyor. Düşmeyen ateş bu gidişatın en büyük göstergesi. Viral enfeksiyonlar da genellikle 37-38 °C arası ateş oluşturuyor. Ancak bazı bulaşıcı viral enfeksiyonların ilk evrelerinde (kabakulak, suçiçeği, kızamık gibi) daha yüksek ateş de görülebiliyor. Çocukluk romatizmalarının bir kısmında aralıklı devam eden 37-39 °C arası ateşe rastlanabiliyor. Genetik özellik taşıyan FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi) de kendini karın ağrılarına eşlik eden ateş atakları ile gösteriyor.



NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ?

Ateş, koltuk altı ölçümlerde 39-40 °C’ye çıktıysa; çocuğun elleri, ayakları soğuk, vücudu sıcaksa, nabız ve solunum sayısı arttıysa, artık endişelenme vakti! Çünkü bundan sonra vücut beyni korumak için, kol ve bacakların damarlarını büzüştürmeye başlıyor, bu da el ve ayakların soluk ve soğuk olmasına neden oluyor.



