Kuran’da geçen erkek isimleri konusunda kısa bir araştırma yaparak çocuğunuz için özel olmanın yanı sıra kulağa hoş gelen isimler de bulabilirsiniz. Arkasında etkileyici hikayeler ve anlamlar olan bu isimler sayesinde çocuğunuza hangi ismi vereceğinize dair kaygılarınızı geride bırakabilirsiniz.

Anne baba olacağını öğrenen pek çok kişi ilk iş olarak çocuğuna hangi ismi vereceğini düşünmeye başlıyor. Çocuğuna aile büyüklerinin adını vermeye kararlı olmayan ebeveynler anlamlı ve özel bir isim bulmak için uğraşıyor. Örneğin, erkek bebeği olacağını öğrenen ebeveynler en popüler erkek isimlerini incelemenin yanı sıra çevrelerindeki insanlara da danışıyor. Çünkü siz de biliyorsunuz ki çocuğunuzun bir ömür taşıyacağı, tam da hayal ettiğiniz gibi bir isim bulmak için yalnızca 9 ayınız var... Eğer manevi yanı güçlü biriyseniz Kuran’da geçen erkek isimleri arasından seçim yaparak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.





Birçok İsim Alternatifi Var

Kuran’da geçen erkek isimleri konusunda kısa bir araştırma yaparak çocuğunuz için özel olmanın yanı sıra kulağa hoş gelen isimler de bulabilirsiniz. Bu isimlerin arkasında güzel ve etkileyici anlamlar da var. Örneğin Adem ismini verdiğiniz oğlunuza aslında ilk insan ve peygamberin de adını veriyorsunuz. Aynı şekilde Kuran’da geçen erkek isimleri arasında günümüzde de fazlasıyla kullanılan Berk, “güçlü” ve “kuvvetli” gibi anlamlara geliyor. Tercihinizi kolaylaştıracak popüler ve modern isimler bulmak tahmin ettiğinizden daha kolay.



Dini kitaplarda yer alan isimlerin demode olduğuna dair algılarınızı Burak, Buğra, Benan, Emir, Furkan, Taha gibi Kuran’da geçen erkek isimleri sayesinde değiştirebilirsiniz. Özellikle 1990’lardan sonra doğanlar arasında yaygın olan bu isimler, erkek çocuk bekleyen ebeveynler tarafından da tercih ediliyor. Siz de modern olmanın yanı sıra dini anlamı da olan seçenekler arıyorsanız saydığımız adları gözden geçirebilir, bebeğinize en çok yakışacağını düşündüğünüz ismi verebilirsiniz.











Kuran’da Geçen Erkek İsimleri Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir ismin dini kitapta yer alması pozitif bir anlama sahip olduğunu göstermiyor. Bu nedenle Kuran’da geçen erkek isimleri arasından seçim yaparken dikkatli olmalı ve iyice araştırmalısınız. Örneğin Bekir, Kuran’da geçmesine rağmen “deve yavrusu” anlamına geliyor. Aynı şekilde verilmesi uygun görülmeyen Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail gibi adlar da mevcut. Kötü anlama gelen ya da uygunsuz bulunan isimlerden kaçınmalı, daha özel ve pozitif anlamları bulunan adlara yönelmelisiniz. Örneğin son yıllarda popüler olan isimlerden Benan, “başkalarının imrendirecek kadar çok güzel” anlamına geliyor. Yani erkek bebeğiniz için güzel bir isim olabilir.





Belli Kriterlere Uygun Hareket Edin

Her ne kadar Kuran’da geçen erkek isimleri de olsa bebeğiniz için isim seçerken onların hayatını kolaylaştırmak için belli kriterlere uygun hareket etmelisiniz. Unutmayın ki verdiğiniz yanlış bir karar çocuğunuzun eğitim ve iş hayatında problemler yaşamasına, hatta hukuki süreç başlatarak ismini değiştirmek zorunda kalmasına neden olabilir.



Günümüzde modern ebeveynlerin çok büyük çoğunluğu çocuğuna Türkçe karakter içermeyen, kısa, soy adla uyumlu ve fonetiği güzel isimler vermeyi seçiyor. Daima ileriyi de düşünerek hareket etmelisiniz. Şu an size çok güzel gelen bir isim yıllar sonra beğenilmeyebilir. Bu nedenle evrensel ve insani değerlere de gönderme yapan Kuran’da geçen erkek isimleri seçim yapmanızı kolaylaştırıyor.



Artık siz de Kuran’da geçen erkek isimleri konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olduğunuza göre geriye sadece çocuğunuz için en anlamlı ve güzel ismi bulmak kaldı!

